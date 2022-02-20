Heyelan bölgesinde tahliye edilen ev sayısı yükseliyor
Karabük'ün Yenice ilçesi Değirmenyanı köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle boşaltılan ev sayısı 9, tahliye edilen kişi sayısı 41 oldu.
İlçeye bağlı Değirmenyanı köyü Erfeyli Mahallesinde eriyen kar ve sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.
Yol ve bahçelerde meydana gelen çökmeler sonucu mahalleye giriş çıkışlar kapatılırken, çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan 7 ev tahliye edilmişti.
Karabük AFAD Müdürlüğü tarafından açıklamada, “Yenice’de bir konut daha tahliye edilmiştir. Boşaltılan ev sayısı 9 olurken, 11 hanede toplam 41 kişi tahliye edilmiştir” ifadeleri kullanıldı. (İHA)