‘Heyelanlı bölgeye HES yapıyorlar’

Trabzon'un Araklı ilçesinde bölge halkının karşı çıkmasına rağmen Karadere üzerine yapımı devam eden Ayvadere HES projesinin iptali için açılan davalar sürerken, vatandaşlar patlamalar nedeniyle evlerinin zarar gördüğünü ileri sürdü.

İsmail AKDUMAN

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Trabzon Valiliğince verilen “ÇED gerekli değildir” kararının ardından Aralıklı ilçesinde Değirmencik ve Merkezköy sınırları içerinde ormanlık ve vatandaşların fındık bahçelerinden oluşan yaklaşık 32 bin 200 metrekare alan kamulaştırıldı.

Araklı Elektrik Üretim ve İnşaat A.Ş. 2021 yılında Karadere Çayı üzerinde Ayvadere Regülatör ve HES Projesine başladı. Bölge halkı da HES’e karşı mücadele başlattı. Yapımı devam eden HES’in iptali için başta mahalle muhtarları olmak üzere bölge halkı dava açtı. Davalar sürerken şirkette çalışmalarına devam etti.

EVLERİN DUVARLARI ÇATLAMAYA BAŞLADI

HES’e karşı vatandaşların mücadelesi sürerken, HES için yapılmak istenilen tünelin inşaat çalışmaları sırasında yapılan patlatmalar nedeniyle bölge halkı, evlerinin zarar gördüğünü, duvarların çatladığını söyledi.

Değirmencik Platformu Başkanı öğretim görevlisi Yusuf Durmuş, açılmak istenilen tünelin yerleşim yerlerinin altından geçtiğine dikkat çekerek, “DSİ Genel Müdürlüğü’nün yazısından anlaşılacağı gibi Merkezköy’den başlayarak büyük bir bölümü Değirmencik mahallesi yerleşim yerlerinin altından, yaklaşık yerleşim yerlerine 50-100 metre mesafede, patlatma sistemiyle yaklaşık 5 metre çapında, 4.6 kilometre uzunluğunda açılacak tünelle, proje tanıtım dosyasına göre 25 kilogramdan daha fazla patlayıcı kullanılacak. 20 delik delinecek. Bu da çevreye ve binalara zarar verecek” dedi.

“HEYELAN VE AFET BÖLGESİ”

Projenin tanıtım dosyasında çelişkili ve endişe verici ifadeler bulunduğuna dikkat çeken Durmuş, “Değirmencik mahallesinde aktif heyelan sahası. Bu heyelanların resmi kayıtları ilgili ve yetkili kurumlarda bulunuyor. Aktif heyelanların bulunduğu alanlarda patlatma yapılması, heyelanları tetikleyecek Değirmencik mahallesi Karadere’ye kayarak vadiyi kapatacağı endişesini yaşamaktayız.

Böyle bir durumun yaşanması Karadere Kanyonu ve Araklı ilçesi için bir felakettir. Proje dosyasında bu tehlikenin yaşanmayacağı garanti edilmemektedir. Böyle bir durumun yaşanmasının, çok sayıda can ve mal kaybına sebep olacağı kaçınılmazdır. Benzer durum 2019 yılında Karadere vadimizde Çamlıktepe mahallemizde yaşanmış ve 10 vatandaşımızın yaşamını yitirmişti” diye konuştu.

“DEREYİ KURUTTULAR BALIKLAR ÖLDÜ”

Şirketin Merkezköy mahallesinde yapmış olduğu su tutma havuzu nedeniyle Karadere’nin suyunun kesildiğine dikkat çeken Durmuş, “Yaklaşık 1,5 yıldır Karadere’ye bırakılan toprak atığı nedeni ile suda yaşayan birçok balığın ve canlının etkilenmesine, yok olmasına vesile olmuştur. 16 Aralık 2021 tarihinde su tutma havuzunda Karadere’nin suyunun tutulması ve dereye su bırakılmaması nedeni ile yaklaşık 14 kilometrelik vadide balıkların ve diğer canlıların ölmesine sebebiyet verilmiştir. Bir katliam yaşanmıştır.

Yanlış planlanmış projenin yapılmasına karşı olduğumuzu, projenin yapılmaması için her türlü demokratik hakkımızı kullanacağımızı, iptal edilene kadar mücadele edeceğimizi belirtmek isteriz. Bizler enerjiye ve doğru planlanan HES projelerine karşı değiliz. Karadere üzerinde yapılmaya çalışılan Ayvadere HES projesinin iptal edilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

SOYLU'YA DA ANLATTI

Durmuş, AKP Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da ziyaret ederek HES projesinin yanlış planlandığını anlattı. Durmuş sosyal medya hesabından, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu beyi, Trabzon Milletvekilimiz Bahar Ayvazoğlu hanım ile beraber TBMM ziyaret ettik.

Trabzon Araklı ilçemiz ve çok sayıda mahallemizi etkileyecek olan, Karadere Vadisi’nde gelecekte felaketin yaşamasına sebep olacak Ayvadere HES projesinin İptal edilmesini talep ettik” dedi.

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