Hobi bahçelerini yıktırmamak için eylem yaptılar

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Mamuca gölet yakınlarında 30 dönümlük araziye 66 prefabrik ev yaparak hobi bahçesi oluşturulan Botanik Kent Hobi Bahçeleri hakkında Odunpazarı Belediyesi tarafından yıkım kararı çıktı. Hobi bahçelerini yıktırmak istemeyen bahçe sakinleri yaptıkları eylemle yıkımın durdurulmasını istedi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir'de Sarısungur Mahallesi'nde yapılan hobi bahçelerinin yıkım kararına tepki gösteren bahçe sakinleri yıkımın durdurulmasını istiyor.

KAÇAK YAPILARA YIKIM KARARI ÇIKTI

Odunpazarı ilçesine bağlı Sarısungur Mahallesi Mamuca Göleti yakınlarındaki 30 dönüm arazi üzerinde 66 adet prefabrik ev yaparak hobi bahçesi oluşturan Botanik Kent Hobi Bahçeleri hakkında yıkım kararı çıktı.

Her birinin 400 metrekare arsa üzerinde 45 metrekarelik prefabrik evi olan hobi bahçesi sahiplerine, Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından evlerinin boşaltılması tebliğ edildi.

Odunpazarı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan kontrollerde yapıların kaçak olduğu tespit edilmesi üzerine belediye encümenince yapıların yıkılması kararı çıktı.

HOBİ BAHÇELERİNİN YIKILMASINI İSTEMİYORLAR

Odunpazarı Belediyesi tarafından Pazartesi günü yıkım yapılacağını belirten Botanik Kent Hobi Bahçe sakinleri ise bahçelerinin yıkılmasını istemiyor. Hobi bahçelerinde toplanan sakinler ve yakınları ellerinde ‘Biz düşman değiliz', ‘Barış istiyoruz', ‘Bayram hediyesi yıkım zulmü' yazılarla eylem yaptılar. Yetkililerin seslerini duymasını isteyen hobi bahçesi sakinleri, salgın döneminde bu tür bahçelerin öneminin daha iyi anlaşıldığını öne sürerek yıkımın durdurulmasını istiyor.

“SALGIN DÖNEMİNDE ÜRETİMİN ÖNEMİ DAHA İYİ ANLAŞILDI”

Hobi bahçelerini bin bir zorluklarla aldıklarını ve prefabrik ev yaptıklarını ifade eden hobi bahçesi sakinlerinden Gökhan Gökçe, gelecek nesillerin toprakla tanıştığı ve tarladan sofraya geçen süreçte aileleri için üretimin merkezi olan hobi bahçelerinin bugün yıkım tehlikesi altında olduğunu söyledi.

Son 2 yılda salgının insanlığa verdiği derslerden birinin de üretimin ne kadar önemli olduğunu ifade eden Gökçe, “Özellikle meyve, sebze ve hububatta tüm dünyada yaşanan arz sıkıntısı sebebiyle sofralarımızda olmazsa olmaz dediğimiz sebze ve meyvelerimizin üretimi noktasında bir anlık aksamanın bile insanlığa olan etkisini halen yaşıyoruz. İşte bizler tüm bu yaşananlar sebebiyle hobi bahçelerimizde yaz ve kış aylarında meyve, sebzelerimizi üretiyor, tarım arazilerini adeta ilmek ilmek isliyor aynı zamanda yetişme sürecinde de organik tarımın tüm aşamalarında sürecin içinde bizzat bulunuyoruz.

“YIKIM DEĞİL ÇÖZÜM İSTİYORUZ”

Toprağı daha verimli nasıl kullanabilmenin mücadelesini verdiklerini, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadeleriyle adeta ‘ekilmedik yer bırakmamaya' çalıştıklarını belirten Gökçe gelinen son aşamada belediyenin yasal düzenleme ile yapılarını yıkacağını söyledi. “Yıkım değil çözüm istiyoruz” diyen Gökçe şöyle konuştu:

* Bizler burada sefa sürmek için havuzlu, çift katli evler yaptırmadık. Bahçemizdeki zirai aletlerimizi, mahsullerimizi koymak, sığınmak ve dinlenmek için bu prefabrik yapıları yaptık.

* Keza belediyelerin, vatandaşlarımıza, bu tür ihtiyaçlarını gidermek için şehir merkezlerine yakın yerlere hobi bahçeleri kurduğu herkesçe biliniyorken bizlerin yapılarının yıkılmasının gayesi nedir?

* 2020 yılından çıkarılan kanunla bir taraftan kanuni olarak tehdit ediliyoruz diğer taraftan belediyelerin aldığı encümen kararıyla idari para cezaları ve yıkımla bas başa bırakılıyoruz.

* Eğer bu yıkım kararı durdurulmazsa biraz olsun toprakla temas eden, organik meyve sebze yetiştirmeyi öğrenen evlatlarımıza, torunlarımıza yazık olacak.

“AF KAPSAMINA ALINSIN”

Site sakinlerinden Sibel Tosun ise hobi bahçesi sakinlerinin durumlarının çok iyi olan insanlar olmadığını ifade ederek, “Kimimiz emekli ikramiyesiyle, kimimiz kenarda köşede yaptığı birikimlerle buraları edindi. Daha fazla mağduriyet yaşanmaması adına Odunpazarı Belediyesi’nden yıkım kararının geri alınmasını, ilgili bakanlığımızdan ise bu konuyla alakalı kapsamlı bir çalışmayla yapılacak kanuni bir düzenlemede hobi bahçelerimizin af kapsamına alınmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

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