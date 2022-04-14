Hukuk öğrencisinin isyanı: Savcı olmak istiyorum ama AKP’li değilim

İYİ Parti lideri Akşener ile Bursa'da karşılaşan hukuk öğrencisi genç kadın, "Savcı olmak istiyorum ama maalesef AKP’li değilim. Biz bu ülkeden gitmek istemiyoruz. Ben burayı terk etmek istemiyorum. Gönlüm el vermiyor. Ne olur güçlendirilmiş parlamenter sistemi geri getirin, bu böyle olmaz. Millet İttifakı olarak birleşin bir şekilde yapın. İhtiyacımız var, ne olursunuz" diye dert yandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa programı kapsamında sokaktaki vatandaşla ve esnafla görüştü.

Akşener ile sokakta karşılaşan hukuk öğrencisi genç kadın, savcı olmak istediğini ancak ülkesi için kaygılı olduğunu ifade ederken duygu dolu anlar yaşadı.

“BU ÜLKEDEN GİTMEK İSTEMİYORUZ, GÖNLÜM EL VERMİYOR”

Genç kadın, Akşener'e şu ifadelerle dert yandı:

* Başkanım biz bu ülkeden gitmek istemiyoruz. Ben hukuk öğrencisiyim. Geleceğim için çok kaygılıyım. Ben burayı terk etmek istemiyorum. Gerçekten o kadar çok yazdım sildim yurt dışına gitmek için ama gönlüm el vermiyor. Ben burada yaşamak istiyorum.

“NE OLUR GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEMİ GETİRİN”

* Ne olur güçlendirilmiş parlamenter sistemi geri getirin, bu böyle olmaz. Başkanlık sistemi gelmesin diye çok çalıştık. Çok anlatmaya çalıştık. Olmaz. Anayasayı uygulatın. Yargının üzerinden göklerden gelen kararlar artık kaldırılsın.

“SAVCI OLMAK İSTİYORUM AMA AKP'Lİ DEĞİLİM”

“Avukatlıktan başka yapacak bir işim yok. Savcı olmak istiyorum ama maalesef AKP'li değilim” diye dert yanan kadın, “AKP'li de olmayacağım. Gerçekten başkanım” derken o anlarda duygulanıp göz yaşı döktü. Akşener, genç kadını sarılarak teselli etti.

“MİLLET İTTİFAKI OLARAK BİRLEŞİN, BİR ŞEKİLDE YAPIN…”

Konuşmasına devam eden genç kadın, “Yani bu ülke bunları hak etmiyor. Ne olursunuz çok şey doldurdu bizleri. Ben bu ülkeden gitmeyeceğim. Ben bu ülkeden gitmeyeceğim sayın başkanım ne olursunuz. Ne olursunuz yani ben kurbanınız olayım yapın. Millet İttifakı yani birleşin bir şekilde yapın başkanım. İhtiyacımız var ne olursunuz. Geçinilmiyor asla, öğrenciler geçinemiyor başkanım” ifadelerini kullandı.

Akşener, genç kadına “Tamam kızım” diye yanıt verdi.

AKŞENER: BU CÜMLEYİ KURDURAN BU ACIMASIZ VE UCUBE SİSTEMİN İÇİNDE BOĞULUYORUZ

O görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Akşener, “‘Savcı olmak istiyorum; ama Ak Partili değilim’. Bir hukuk öğrencisine bu cümleyi kurduran acımasız ve ucube bir sistemin içerisinde boğuluyoruz. İnsanlarımızın hayallerinin ardındaki “ama”ları kaldırmaya geliyoruz…” notunu düştü.

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