Hükümetin Suriyeliler politikasına kızdı, AKP binasına saldırdı

Mersin’in Anamur AKP ilçe binasına ve Suriye uyruklu M.A’nın iş yerine taşla saldırarak maddi zarara yol açtığı saptanan H.D yakalandı. Suçunu itiraf eden zanlı hükümetin Suriyeliler politikasına kızdığı için eylemi yaptığını söyledi. Zanlıya ev hapsi uygulanarak yurt dışına çıkış yasağı kondu.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'in Anamur ilçesinde bir süre önce AKP ilçe binasına ve yabancı uyruklu M.A'nın işyerine taşlı saldırıda bulunarak maddi zarara yol açan H.D, yakalandı. Hükümetin Suriyeliler politikasına kızdığı için eylemi yaptığını itiraf eden zanlıya ev hapsi verilerek yurt dışı çıkış yasağı kondu.

AKP İlçe binasının ve yabancı uyruklu M.A isimli şahsın işyerinin camlarının bir süre önce parke taşı ile kırılarak zarar verilmesi olayları ile ilgili, yapılan çalışmalar sonuç verdi. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda ‘Kamu Malına Zarar Verme ve Mala Zarar Verme suçlarından yapılan soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırmada her iki saldırının da kasklı, motosikletli bir şahsın gerçekleştirdiği anlaşıldı.

Bunun üzerine güzergâhlar üzerinde bulunan KGYS kamera görüntüleri ve tanıklarla yapılan görüşmeler sonucu failin eşkâlinde üstünde un lekeli giysilerinin olduğu şeklinde bilgiler edinildi. Bunun üzerine bir ekmek fırınında çalışan 20 yaşındaki H.D, yakalanarak gözaltına alındı.

“HÜKÜMETİN POLİTİKASINA KIZDIM YAPTIM”

Şüpheli H.D, yapılan sorgulamasında Hükümetin Suriyeliler hakkındaki Politikasına kızdığından, aldığı alkolün de etkisi ile kimsenin yönlendirmesi olmadan bireysel olarak yaptığını, verdiği zararları karşılamak istediğini söyledi.

EV HAPSİ VERİLİP YURT DIŞI YASADIĞI KONDU

AKP İlçe binası ve Suriye uyruklu kişinin işyerine saldırı suçundan adliyeye çıkartılan zanlı H.D, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi, zanlı H.D için elektronik kelepçe ile ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verdi.