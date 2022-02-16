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Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 70'inci yıldönümü dolayısıyla Akar'ı kutladı.

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Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Belçika’nın başkenti Brüksel’de temaslarını sürdürüyor. NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen oturumlara katılan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile de bir araya geldi.

Stoltenberg, Türkiye’nin NATO’ya üyeliğinin 70’inci yıl dönümü dolayısıyla Bakan Akar’ı tebrik ederken, görüşmenin sonunda Akar ve Stoltenberg hatıra fotoğrafı çektirdi.

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