İBB Meclisi’nde sert tartışmalar!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından sunulan 2021 mali yılına ait Faaliyet Raporu kabul edildi. İmamoğlu teşekkür konuşmasında "Üzüldüğüm şey şu; hâlâ seçimi kaybetmenin öfkesi. Olmaz ya. Niye o duygu buraya yansıyor? Aynı ekip koro halinde buraya benim için diziliyor. Ben tribün işlerini 40 sene önce bıraktım" diye konuştu.

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İBB Meclisi'nin Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde nisan ayı oturumlarının son birleşiminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2021 yılı faaliyet raporunu sunmasının ardından 20.00 sıralarında iftar arası verildi.

21.00'da oturum siyasi parti grupları başkanvekillerinin konuşmalarıyla oturum tekrar başladı.

02.00 sıralarında sona eren konuşmaların ardından yapılan oylamada faaliyet raporu için 158 ret, 116 kabul oyu kullanıldı.

Faaliyet raporu için kullanılan “hayır” oyları Belediye Kanunu'nun ilgili maddesine göre dörtte üç çoğunluğu sağlamadığı için rapor hukuken onaylandı.

“25 YILLA KIYASLANMANIN ONURUNU YAŞADIM”

Kürsüye teşekkür konuşması için gelen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

– AK Parti Grup Başkanvekili ‘korktu kaçtı' gibi cümleler etti. Olağan bir takım işlerimi yaptım, yukarıdaydım.

– İbrahim Bey’i, Tevfik Bey’i ve Doğan Bey’i canlı yayında ekrandan izledim. Tevfik Bey’in sesi buradan yukarıya da geldi. Kelime kelime dinledim. 3 yılda 25 yılla kıyaslanmanın onurunu yaşadım. Bu duyguyu verebildiysek muhalefete ne mutlu bana.

– Düşünsenize 10-15 yıla nasıl bir duygu veririz. Biz 5 yıllığına seçildik sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Biz 5 yılda uzun yılların temelini atmaya geldik.

– Üzüldüğüm şey şu; hâlâ seçimi kaybetmenin öfkesi. Olmaz ya. Niye o duygu buraya yansıyor? Aynı ekip koro halinde buraya benim için diziliyor. Ben tribün işlerini 40 sene önce bıraktım.

– Bu ülkenin en yetkili ağızlarından terörist ilan edilmediğimiz kaldı. 3 yıl önce seçimi kaybetmenin öfkesi bu. En yüksek oyla seçilen bir belediye başkanı olmanın sorumluluğu büyük.

– Faaliyet raporumuzun eksikleri vardır, daha iyisini yapmak istemişizdir, sebepleri vardır. Daha iyisini yapmak isteyen bir yönetimiz.

VETO KARARINI GÖZDEN GEÇİRMESİNİ İSTEDİ

Oylama sonucu açıklanmadan önce grup başkanvekilleri konuştu.

MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz “Raporun son halini baskıya gönderenleri tebrik etmek lazım. Olmayanı oldurmuşlar, yapılmayanı yapılmış gibi göstermişler. Bir reklam şaheseri ortaya çıkarmışlar. Algı 10 numara. 3 yıl ağustos böceği gibi saz çaldınız, yan geldiniz yattınız. Herkes yaptıklarının hesabını sandıkta verir” dedi.

Yılmaz, İmamoğlu'ndan öğrenci indirimi ile ilgili veto kararını gözden geçirmesini de istedi.

“MOĞOL ORDULARINA BENZİYORSUNUZ”

Söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan şu ifadeleri kullandı:

– Buradaki AK Parti Grubu, ‘Engellemiyoruz, engel filan yok, engel bunların ağzında sakız' diyorlar ya han, İBB meclisinde biz tam 3 çeşit engelle karşı karşıyayız.

– Tekliflerimizi, taleplerimizi ya mecliste reddedip engelliyorlar ya da meclisten geçirip aylarca komisyonlarda bekletiyorlar. Bir de meclisten geçse de Cumhurbaşkanlığı onay aşamasında bekletilenler var.

-‘İBB'yi yönetme şansımız kalmadı zarar verelim' diye düşünüyorsunuz. Moğol ordularına benziyorsunuz.

– Fatih'e çıksanız Türkçe tabela göremezsiniz. Zeytinburnu'na siyasi propaganda yapmaya gittik Türk vatandaş bulamadık. Bu durum artık ensarlıktan çıktı ülkenin beka sorunu haline geldi.

“İBB BAŞKANI TİYATRO OYNADI”

AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ise İmamoğlu’na şu sözlerle yanıt verdi:

– İstanbul tarihinde ilk kez bir faaliyet raporu saldırgan ve nezaketten yoksun bir sunuş yazısı ile başlıyor.

-Bu yazı bile İBB Başkanı'nın içinde bulunduğu ruh halini, tükenmişliğini, kendi tabiri ile zavallılığını ortaya koymaya yetiyor. Az önce İBB Başkanı tiyatro oynadı. ‘Ben oynamak istiyorum ama yerim dar' dedi.

– İBB'nin faaliyet raporunu değil İBB Başkanı'nın mazeretlerini oylayalım derim. Ben İBB Başkanı'nı çok rahatsız etmişim, rahatsız etmeye devam edeceğim. Zaten kendisi korktu ve kaçtı. Çünkü söyleyeceklerimi dinlemeye yüreği yetmez.

İBB Başkanı'nın psikolojisinin bozuk olduğunu savunan Göksu “Çünkü Ankara'dan haberler kötü gelmeye başladı. İstanbul'a döneyim dedi, baktı durumlar kötü” diye konuştu.

Göksu “2021 sonunda İBB kasası eksi 4 milyarda, borç iki katına çıkmış. Merkezi idareden gelen pay 3 kat artmış. Bu paralar nereye gidiyor, ortada proje yok. Tamamıyla iflasın eşiğine gelmiş. İBB'nin 40.5 milyar parası şu an kayıp” iddialarında bulundu.

“YÜREĞİ OLUP OLMADIĞINI 23 HAZİRAN GECESİ GÖRDÜK”

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, Göksu'nun salonda bulunmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için sarf ettiği “korktu, kaçtı” ifadeleri ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

– Sosyal medyadan 21.00'da çıkıp konuşma yapacağım dediniz. 23.40'ta konuştunuz. Başkanın 22.00'dan itibaren işleri vardı benden de müsaade isteyerek çıktı. ‘Korktu, kaçtı' söylenecek laflar değil. Ekrem başkanın yüreği olup olmadığını 31 Mart gecesi de 23 Haziran gecesi de gördük.

– Rakamları havada uçuşturarak belediye batağa sürükleniyormuş gibi bir tablo çizmek istiyorlar ama doğru değil. Bankalara, İSKİ'ye, İGDAŞ'a 4 milyar borç ödemişiz. Biz 3 yıldır borç ödüyoruz. Kur artışı borç miktarını artmış gibi gösteriyorlar ama doğru değil.

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