Tartışılan inşaat mühürledi, İmamoğlu ‘taviz vermeyeceğiz’ dedi.

İBB, Süleymaniye Camii'nin siluetine hançer gibi saplanan İlim Yayma Vakfı'nın yurt inşaatını mühürledi. Yurt inşaatının mühürlenmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "taviz vermeyeceğiz” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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Kamuoyunun tepkisine neden olan Tarihi Yarımada'da bulunan Mimar Sinan'a ait Süleymaniye Camii'nin siluetini perdeleyen İlim Yayma Vakfı'nın yurt inşaatının durdurulması için İBB; Koruma Kurulu, Fatih Belediyesi ve vakfa yazı yazarak resmi süreci başlatmıştı. İBB, mühürleme işlemi için Fatih Belediyesi’ne 3 günlük süre vermişti.

Süre, 8 Şubat günü doldu ve Fatih Belediyesi resmi işlem yapmayınca İBB ekipleri saat 16.00 sıralarında inşaata yapı tatil tutanağını asarak mühürleme işlemini gerçekleştirdi. Tepkiler üzerine geri adım atan vakfın, inşaattaki iskele ve kalıpları söktüğü de gözlemlendi.

İMAMOĞLU: TAVİZ VERMEYECEĞİZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından “Bir vakıf tarafından yapımı devam eden ve Süleymaniye Camii'nin silüetini bozan yurt inşaatının durdurulması için tanıdığımız süre doldu. İnşaat, ekiplerimiz tarafından mühürlendi. İstanbul'un tarihi ve manevi değerlerini korumada taviz vermeyeceğiz” paylaşımında bulundu.

“KANUNDAN GELEN YETKİMİZİ KULLANDIK”

İnşaatta gerçekleşen mühürleme işleminin ardından İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten de bir açıklama yaptı.

Gülten “Burası Fatih Belediyesi’nin ruhsat verdiği bir inşaat. Kurulun onayladığı bir proje. Ancak kamuoyuna yansıdıktan sonra dosyayı incelediğimizde projenin imar planı koşullarına uygun olmadığını, İBB tarafından onaylanmış bir yenileme alan projesinin olmadığını gördük ve müdahale etmek zorunda kaldık” dedi.

Geçtiğimiz Perşembe günü Fatih Belediyesi’nde yazı yapıp inşaatın 3 iş günü içerisinde gerekli işlemleri yapmasını istediklerini hatırlatarak “Bugüne kadar bir işlem tarafımıza ulaşmadı. Kanundan gelen yetkimiz dahilinde biz şu anda inşaatı mühürleyerek durdurduk” diye konuştu.

“BİR AYLIK SÜRE VERECEĞİZ, YIKIM KARARI ÇIKABİLİR”

Gülten bundan sonraki süreci de şöyle anlattı:

“Dosya İBB encümenine sevk edilecek. Encümen bir karar alacak ve ilgililerine bir aylık süre vereceğiz. Gerekli yasal koşulların, mevzuata uygun hale getirilmesini talep edeceğiz. Yapılmadığı durumda yıkım kararını almak durumunda kalacağız. Konu kamuoyuna yansıdıktan sonra inşaat durdu, şu an bir çalışma yok.

Vakfın da bir açıklaması oldu. Fatih Belediyesi’nde de bir açıklaması var. Ancak bu işlemin yasal zorunluluk olarak yapılması gerekiyor. Kamuoyunun rahatlatılması gerekiyordu. Vakıfla ve ilçe belediyesi ile idarecilerimiz tarafından gerekli iletişim sağlanıyor. Bu süreci kazasız, belasız diyalog içerisinde atlatacağız.”

“YASAL OLMASI TOPLUMSAL KABULÜ GEREKTİRMEZ”

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan da katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili yaptığı açıklamada

“Buradaki bina yasal bir binadır. Ancak yasal olması toplumsal kabulü gerektirmez. İlim Yayma Vakfı nitelikli bir açıklama yaparak Süleymaniye üzerine olan hassasiyetini belirterek gereğini yapacağını bildirdi. Bu teşekkürü hak eden bir davranıştır.

Bir defa bu tartışma bitti. Büyükşehir Belediyesi'nin bir şey söylemesinin anlamı yok. İnşaat şu an durdu. Kurulların alacağı karar bekleniyor. Hangi kat nasıl alınacak onu konuşacağız” dedi.

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