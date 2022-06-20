İBB’den kuvvetli sağanak uyarısı: Sabaha kadar sürecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. İBB'nin açıklamasında, yağışın sabah saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

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İstanbul için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından ‘İstanbulluların dikkatine’ notuyla yapılan paylaşımda vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İBB’nin uyarısında “AKOM verilerine göre bu gece yarısı başlayıp yarın sabah saatlerine kadar devam edecek kuvvetli sağanak yağış beklenmekte. Ani ve yoğun yağışların oluşturabileceği olası olumsuz durumlar için ALO 153 Çözüm Merkezimiz ile iletişim kurulabilir” ifadeleri yer aldı.

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