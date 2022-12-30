İBB’ye yeni soruşturma: Bu defa Fatih tablosu

İBB’nin 2020 yılında Londra’daki bir müzayedede satın aldığı orijinal Fatih Sultan Mehmet tablosunun satın alımı ile ilgili İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği ön inceleme başlattı. Tablonun satın alındığı dönemde de vatandaş ihbarı ile sahte olduğu iddiaları üzerine ön inceleme başlatılmış ve soruşturmaya yer görülmeyerek dosya kapanmıştı.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB'nin İstanbul'a kazandırdığı İtalyan ressam Gentile Bellini'ye ait orijinal Fatih Sultan Mehmet tablosu ile ilgili iki yıl sonra ikinci kez inceleme başlatıldı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği “bilgi-belge” talebi ile 27 Aralık 2022 tarihinde İBB Başkanlığı'na yazı gönderdi.

İçişleri Bakanlığı'nın 25 Ekim 2022 tarihli onayı ve Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 26 Ekim 2022 tarihli görev emri uyarınca yürütülen ön incelemeye esas olmak üzere bir dizi bilgi ve belge istendi. İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. Maddesi'nin “b” bendine göre yapılan 9 milyon 349 bin 767 TL bedelli “Fatih Sultan Mehmet'in tarihi tablosunun satın alımı” işi dosyasının, satın alma öncesinde, sırasında ve sonrasında ilgili mevzuat gereğince yapılan işlemler ile ödeme işlemlerini de kapsayacak şekilde eksiksiz olarak hazırlanarak en geç 4 Ocak 2023 tarihine kadar müfettişliğin İBB'nin Bakırköy'deki ek binasında bulunan çalışma odasına gönderilmesi istendi.

İncelemeyi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun daha önce AKP'den milletvekili adayı olması nedeniyle tepki gösterdiği mülkiye başmüfettişi Arif Yıldırım ve mülkiye müfettişi Hayati Taşdan yürütüyor.

NASIL SATIN ALINDI?

Fatih Sultan Mehmet'in 1480 yılında İtalyan ressam Gentile Bellini'ye yaptırdığı orijinal tablo, 2020 yılında Londra'daki dünyaca ünlü Christie's salonunda gerçekleştirilen müzayedede satışa çıkarılmıştı. İBB Başkan Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile 250 bin sterlin değer biçilerek artırıma çıkarılan tarihi tablo, 770 bin sterlinlik bedelle İBB tarafından satın alınmıştı. Türkiye ve İstanbul için tarihi öneme sahip tablo İstanbul'un kurtuluş günü olan 6 Ekim 2020’de İBB Başkanı İmamoğlu tarafından kamuoyuna ilk kez gösterilmiş ve aralık ayına kadar sergilenmişti.

VATANDAŞ İHBARI İLE İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

O dönemde tablonun satın alınmasıyla ilgili vatandaş şikayeti üzerine bir inceleme başlatılmıştı. İstanbul Valiliği’nin 22 Aralık 2020 tarihinde İBB Başkanlığı’na gönderdiği yazıda; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İmamoğlu hakkında soruşturma izni talebi bulunduğu belirtilerek iddia konuları hakkında İstanbul Valiliği tarafından yapılacak işleme esas teşkil edecek ayrıntılı yazının valiliğe gönderilmesi istenmişti. Valiliğin, İBB’ye gönderdiği yazının eklerinde yer alan vatandaşın ihbar dilekçesine İngilizler’in tabloyu 1922 yılında Türkiye’den çaldığı iddia ediliyordu. İlginç iddiaların yer aldığı dilekçede “İngiltere Fatih Sultan Mehmet tablosu dışında önceki yıllarda da milyonlarca lira karşılığında bizden çaldığı tabloları bize satmıştı. Tekrar çalmayacakları ne malum? Ayrıca bu tablonun sahte mi gerçek mi olduğu Türkiye’den giden sanat uzmanlarınca kontrol edildi mi? Bir kopyasını da vermiş olabilirler. Corona virüsten dolayı zarar gören ekonomilerini bizi sömürerek düzeltmeye çalışıyorlar. Gönderdiğimiz tonlarca bedava sağlık malzemesi ve İngiliz corona virüs hastalarını tedavi edip gönderdiğimiz için hiç olmazsa bizden çaldıkları bize ait olan sanat eserlerimizi jest olarak bize bedava sunmalıydılar” deniliyordu. Valilik soruşturmaya izin vermemiş ve dosya kapanmıştı.

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