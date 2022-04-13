İbrahim Kalın: Kriz derinleşiyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor. Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili açıklamada bulundu.
Savaşın etkilerinin on yıllarca süreceğini ifade eden Kalın, “Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor. Karşılıklı hatalar, yeni güç dengesi arayışları ve kısa vadeli çıkar hesapları, orta-uzun vadede büyük stratejik kayıplara ve insani dramlara neden olacak. Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek” ifadelerini kullandı.