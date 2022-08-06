İbrahim Kalın’ın sözleri gündem oldu, İBB o anlarda çekilen görüntüleri paylaştı

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın tepkilere neden olan “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla müdahale edildi” açıklamasına konu olan İstanbul’daki tarihi Balıklı Rum Hastanesi’ndeki yangın sırasında itfaiyecilerin zorlu mücadelesini gözler önüne seren görüntüler İBB tarafından paylaşıldı.

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4 Ağustos günü İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden olmuştu. Hastaların ve huzurevi bölümündeki yaşlıların hastaneden tahliye edilmesi sırasında adeta can pazarı yaşanmıştı. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangın, İBB'ye bağlı İstanbul İtfaiyesi tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülmüştü.

Yangının meydana geldiği gün, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında yangın ile ilgili eleştiri yağmuruna tutulan bir açıklama yaparak “Bu sabah sebebi henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı tarihi hastanede bir yangın meydana geldi. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla olaya derhal müdahale edildi. İçişleri Bakanlığımız, İstanbul Valiliğimiz, itfaiye ekiplerimiz yangını kontrol altına aldılar” demişti.

“MÜTEŞEKKİRİZ”

Kalın'ın , “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yangına müdahale edildi” şeklindeki ifadesi tepki çekmişti. İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı da sosyal medya hesabından bu açıklamaya tepki göstererek “Sayın Cumhurbaşkanımıza İstanbul İtfaiyesine verdiği talimat nedeniyle müteşekkiriz. Bu talimat sayesinde Balıklı Rum Hastanesinde çıkan yangın hızla söndürüldü” şeklinde ironik bir paylaşımda bulunmuştu.

“ÖNCE CAN DEDİLER”

Tartışmalara neden olan yangın ile ilgili İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı da bugün sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yazıcı, itfaiyecilerin hastane binası içindeki zorlu mücadelesini gözler önüne seren bir video ile birlikte “İBB İtfaiyesi'nin kahraman neferleri, Balıklı Rum Hastanesi yangınında yine “önce can” demiş, hastaların tahliyesi için risk almış, olağanüstü çaba harcayarak bu elim vakanın kimsenin zarar görmeden atlatılmasını sağlamıştır. İçeride yaşananlardan bir enstantane paylaşıyorum. Her gün İstanbul halkı için canla başla mücadele eden @ibbitfaiye iyi ki varsın” paylaşımında bulundu.

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