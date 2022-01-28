İçişleri Bakanlığına 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacak

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesine yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 22 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 22 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde İçişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden 1-7 Şubat 2022 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecek.

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