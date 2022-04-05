İçişleri Bakanlığı’ndan İmamoğlu’na ‘personel’ yanıtı

İçişleri Bakanlığı'ndan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun, terörle iltisaklı personel çalıştırıldığı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 86 bin belediye çalışanın zan altında bırakıldığı yönündeki açıklamalarına yanıt geldi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, televizyon programındaki Büyükşehir Belediyesi’nde terörle iltisaklı personel çalıştırıldığı iddiası ile ilgili bakanlık tarafından 3 aydır soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma nedeniyle 86 bin belediye çalışanının zan altında bırakıldığı, gelinen noktada müfettişlerin sadece 8 iltisaklı personel tespit edebildiği ve soruşturmanın boş çıktığı, halen belediyede 80 müfettişin çalıştığı beyanlarının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

‘8 KİŞİLİK DENETİM EKİBİ GÖREVLENDİRİLMİŞTİR’

Bakanlık makamının 20 Aralık 2021 tarihli onayı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 2019 yılından itibaren yapılan personel, ihale ve iş yeri ruhsatlarına ilişkin özel teftiş başlatıldığı belirtilerek, “Bu kapsamda mülkiye ve ticaret müfettişleri ile hazine ve maliye uzmanından müteşekkil 8 kişilik bir denetim ekibi görevlendirilmiştir. Bu kapsamda incelenen konulardan biri de personel işlerine ilişkindir. Personele ilişkin incelemenin amacı ise; personelin işe alım süreçleri, bunların güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmalarının yaptırılıp yaptırılmadığını belirlemek, bunlar arasında terör örgütleri ile iltisaklı ve irtibatı bulunan kişilerin sayısını tam olarak tespit etmek ve mevzuatın emrettiği hukuki süreci işletmektir” denildi.

Bu zamana kadar yapılan çalışmalar kapsamında; müfettişler tarafından İBB, İETT, İSKİ ve belediye şirketlerinde ilk defa işe alınan kişi sayısı ile bu kişiler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılıp yaptırılmadığına ilişkin bilgilerin, belediyenin ilgili birimlerden temin edildiği daha sonra bu verilerin SGK verileri ile karşılaştırıldığı belirtildi. Bu listelerin emniyet ve adli birimlere gönderilip, kaç personel hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırıldığı, kaç personel hakkında yaptırılmadığının da belirlendiği kaydedildi.

‘TERÖR SORUŞTURMASINDAN MAHKUMİYET ALANLAR VAR’

Gelinen aşamada ilk defa işe alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinin gereği gibi işletilmediğinin anlaşıldığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

*Büyükşehir Belediyesince birçok personel hakkında hiç güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması talebinde bulunulmadığı, bazı kişiler hakkındaki talebin ise müfettiş incelemesi başladıktan sonra apar topar yapıldığı anlaşılmıştır.

*İstihdam edilen kişiler arasında Emniyet birimlerimizce ‘suç veya istihbarat kaydı’ bulunduğu bildirilen kişiler de mevcuttur.

*Hatta bu kişiler arasında hakkında terör sebebiyle adli soruşturma yapılmış, ‘Anayasal düzene karşı işlenen suçlar ve terör suçları’ sebebiyle mahkumiyet kararı almış kişiler de bulunmaktadır.

*İBB Başkanı tarafından ‘müfettişler sadece 8 kişi bulabildiler’ şeklinde dile getirilen husus tamamen gerçek dışıdır.

*Bu kişiler daha müfettişler çalışmaya başlamadan önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Din Alimleri Yardımlaşma Derneği (DİAYDER) hakkındaki soruşturmada isimleri geçen ve dernek ile bağlantılı olarak İBB şirketlerinde işe alındığı ve soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra işten çıkartıldıkları anlaşılan kişilerdir.”

’23 MÜFETTİŞ GÖREV YAPMAKTADIR’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 86 bin çalışanını zan altında bırakacak hiçbir durum söz konu olmadığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

*Çünkü yapılan incelemenin çalışanların tamamıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Yapılan çalışmanın esası bu dönemde işe alınanlardan adli sicil kaydı ile emniyet birimlerinde arşiv kaydı bulunanların belirlenmesi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmemiş olan hukuki sürecin işletilmesidir.

*Diğer taraftan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde halen 80 müfettişin çalışmakta olduğu iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır.

*5 Nisan 2022 tarihi itibarıyla İBB ve bağlı kuruluşlarında aktif olarak 23 müfettiş görev yapmaktadır.

*Bunlardan 8i personel, ihale işlerinin özel teftişinde görevlidir. Diğer müfettişlerin tamamı şikayetler üzerine araştırma ve ön inceleme yürütmektedirler.

*Araştırma ve ön inceleme gibi görevlerin tamamen Teftiş Kurulunun inisiyatifi dışında şikayet ve ihbar mekanizması üzerine başlayan bir süreç olduğu izahtan varestedir.

*İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın müfettişler tarafından halen çalışma yürütülen bir konuda televizyonlarda kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulunmasının devam eden görevi etkileme amacını taşıdığı da aşikardır.

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