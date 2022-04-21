İçişleri: PKK’lıların 20 mağara ve 35 sığınağı imha edildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Jandarma Komutanlığı'nca Gabar ve Cudi Dağı bölgelerindeki operasyonlarda, PKK terör örgütüne ait 20 mağara ve 35 sığınağın imha edildiğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; terörle mücadele operasyonlarının, bölge halkının desteğiyle inançlı ve kararlı olarak devam ettiği belirtilerek, şöyle denildi:

“Gabar ve Cudi Dağı bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda; bölücü terör örgütüne ait 20 mağara ve 35 sığınak imha edildi. İmha edilen mağara ve sığınaklar içerisine gizlenmiş; 3 adet AK-47 Kalaşnikov tüfek, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Law silahı, 1 adet av tüfeği, 200 adet el bombası, 10 adet roketatar mühimmatı, 1 adet aydınlatma mühimmatı, 5 adet G-3 Piyade Tüfeği şarjörü, 2 adet RPG-7 roketatar antitank mühimmatı, 2 adet sevk fişeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 adet güneş paneli, çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve malzemeler muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.”

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