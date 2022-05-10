Başsavcılık, havayolu çalışanı hakkında verilen adli kontrole itiraz etti

Sosyal medya hesabı üzerinden Kadir Gecesi yapmış olduğu paylaşıma ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan havayolu şirketi çalışanı O.T., tutuklanması talebiyle sevk edildiği hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılık, hakimliğin kararına itiraz ederek, O.T.'nin tutuklanmasını talep etti.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Pendik'te, özel bir havayolu şirketi çalışanları hakkında, Kadir gecesi kişisel sosyal medya hesaplarından yayınladıkları içkili paylaşım nedeniyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

DÜN GÖZALTINA ALINIP ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan O.T., emniyetteki işlemlerinin ardından dün polis eşliğinde Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan O.T., tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

KAÇMA ŞÜPHESİ GEREKÇESİYLE İTİRAZ EDİLDİ

Savcılığın tutuklama talebini reddeden hakimlik, O.T.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Bugün de Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘şüphelinin kaçma şüphesi bulunduğunu’ gerekçe göstererek, serbest bırakılmasına itiraz etti.

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