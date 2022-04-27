İftar saati İstanbul, Ankara, İzmir için kaçta? İftar vakti 2022 ve Ramazan imsakiyesi…

Huzurun ve bereketin simgesi kabul edilen Ramazan ayı devam ederken, iftar saatleri oruç açmak için bekleniyor. İsraf ve savurganlık duygularından uzaklaşıp, paylaşmaya yönlendiren iftar sofraları için hazırlıklara iftar vakti yaklaşmasıyla hız veriliyor. İstanbul iftar saati 20:03, Ankara iftar vakti 19:45, İzmir iftar saati 20:06'de olacak. 2022 Ramazan imsakiyesi ve iftar saatleri haberimizde yer alıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakti ve il il iftar saatleri...

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İslam alemi ramazana erişti, vatandaşlarımız iftar saati saatini merak ediyor. Bu mübarek ayda ailesine ve sevdiklerine en güzel sofraları kurmak isteyenler imsakiyeyi araştırıyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya başta olmak üzere tüm illerimizde iftar saatlerini haberimizden okuyabilirsiniz.

İL İL İFTAR SAATİ

Yukarıdaki linkten il il iftar ve sahur vakitlerini görebilirsiniz. İller listesinden yaşadığınız ili seçerek, kendi ilinizin iftar saatini kontrol edebilirsiniz.

İSTANBUL İFTAR SAATİ

İstanbul’da iftar saat 20:03'de açılacak.

ANKARA’DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara’da bugün iftar saat 19:45’de açılacak.

İZMİR İFTAR VAKTİ

İzmir’de iftar vakti saat 20:06 olarak belirlendi.

ORUÇ İÇİN NASIL NİYET EDİLİR?

Oruç için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

İFTARDAN ÇOK SAHURA ÖNEM VERİN

Uz. Diyetisyen Veysel Ciğerli ramazanın sağlıklı geçmesi için beslenme tüyoları verdi. “İftarı sevseniz de sahura önem verin” diyen Ciğerli, “Sahurda proteinden zengin beslenmemiz gerekli. Çünkü bu besinler tok tutar” diye konuştu.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Uz. Dyt. Veysel Ciğerli, “Hayatımızın her döneminde sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme yaşamımız için önemli. Ama Ramazan ayında beslenme ayrı bir önem kazanmaktadır. Uzun süre açlık ve susuzluk hali yaşanıyor. Bu durum metabolizmamız üzerine etki ederek yavaşlamasına sebep olur. Sonuçta iftarda fazla yemek yemenin aşırı kalori alımının vücudumuzda yağ olarak depolanmasına sebep olup kilo almak kaçınılmaz olur” diye konuştu.

Ciğerli “Ramazan ayında şüphesiz ki en sevdiğimiz öğün iftardır. Fakat en önemli öğün sahurdur. Oruç tutanların mutlaka imsak vaktine yakın bir zamanda sahur yapmaları sağlığın korunması için önemlidir. Sahur yapmadan tutulan oruç bitkinlik, sinirlilik, baş dönmesi ve aşırı susama gibi sorunlara yol açar” görüşünü dile getirdi.

Ciğerli şu önerilerde bulundu:

“Sahurda proteinden zengin beslenmemiz gereklidir. Çünkü protein içeriği yüksek besinlerin tok tutucu özelliği vardır. Yumurta, süt, peynir, ceviz, az tuzlu zeytin ile birlikte hafif bir kahvaltı yapılmalı veya çorba, sebze yemeklerinden oluşan bir öğün tercih edilmelidir. Vücut direncini arttırmak ve vücuda yeterli miktarda vitamin ve mineral alınmasını sağlamak için sebze ve meyveler sık tüketilmelidir.”

Sağlıklı bir ramazan için örnek beslenme modeli oluşturun diyen Ciğerli şöyle sıraladı;

“Sahurda, 1 bardak süt, 1 adet haşlanmış yumurta, 1 dilim az yağlı peynir (30 gram), 1 adet ceviz içi, 2 dilim tam tahıllı ekmek, domates, salatalık, biber, maydanoz (serbest), 4 bardak su. İftarda ise, 1 su bardağı ile orucunuzu açın. 1 kase sebze çorba, 15 dakika sonra ana yemek, 1 tabak zeytinyağlı sebze yemeği, 1 su bardağı yoğurt, mevsim salatası (yağsız serbest), 2 dilim tam tahıllı ekmek. İftar ile sahur arası ise, 2 porsiyon meyve veya 1 porsiyon light sütlü tatlı veya 3 top sade dondurma veya 1 küçük kutu probiyotik yoğurt +2 ceviz içi +10 adet badem.”