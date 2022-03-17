İki lise öğrencisinin sır ölümü! Bıraktıkları not dikkat çekti

Karabük’te arkadaşlarına attıkları konum ve "bunu ailemize iletin" mesajı üzerine konuma giden arkadaşları 2 lise öğrencisini iple ağaca asılı halde buldu. “Telefonlarımızdaki nota bakın" yazılı bir not bulan polis, 2 lise öğrencinin sır ölümünün perde arkasını araştırıyor.

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Karabük'te 75.Yıl Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencileri 15 yaşlarındaki Oğuzhan U. ve Ömer Yusuf U., sabah evlerinde okula gitmek için çıktı. Okula gitmeyen 2 arkadaş Yenişehir Mahallesi Çamlık Tabiat Orman Parkı'na gitti.

Orman parkının iç kısımlarında tepelik bir alana çıkan iki arkadaş buradan öğle saatlerinde sınıf arkadaşına konum ile birlikte bunu aileme ilet mesajı gönderdi. Uzun süre arkadaşlarından haber alamayan sınıf arkadaşları okul çıkışı kendilerine attıkları konuma gittiklerinde Oğuzhan U. ve Ömer Yusuf U'nın bir ağacın dalında iple asılı buldu.

ARKADAŞLARI ŞOKA GİRDİ

Gördükleri manzara karşısında şoka giren öğrenciler durumu hemen 112 ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri öğrencilerden birini ağacın dalına asılı vaziyette diğerini ise boynunda asılı ip ve kırılan ağaç dalı ile yerde cansız bedenlerini buldu.

TELEFONDAKİ MESAJ SIR PERDESİNİ ARALAYACAK

Polis 15 yaşındaki lise öğrencisi iki arkadaşın intihar ettiği şüphesi üzerinde dururken, intiharlarının arkasındaki sır perdesini ise telefonlarındaki mesajlarını inceledikten sonra çözeceği öğrenildi.

SIRT ÇANTALARI 50 METRE AŞAĞIDA BULUNDU

Diğer yandan iki arkadaşın ağaca asılı halede bulundukları yerin 50 metre aşağısında okul çantaları ve yanındaki ağaç dalının altında bulunan kağıda ‘Telefonlarımızdaki notlara bakın' yazılı not bulundu.

VALİ OLAY YERİNE GELDİ

Olayın haber verilmesi üzerine Karabük Valisi Fuat Gürel, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgiler aldı. Oldukça üzgün olduğu görülen Vali Gürel, bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası 2 liseli arkadaşın cansız bedenleri ormanlık alandan indirilerek, otopsi yapılmak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İHA

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