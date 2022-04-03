İki yıl aradan sonra Yunanistan Adalarına feribot seferleri başladı

Covid-19 salgınında tamamen duran Türkiye ile Yunanistan arasındaki günü birlik feribot seferleri iki yıl aradan sonra tekrar başladı. Aydın’ın Kuşadası ilçesi ile Yunanistan’ın Sisam adası arasındaki bu gün ilk sefer gerçekleştirildi, ‘Sea Star Rhodes’ isimli katamaran 19 yolcusuyla Sisam’ın Vathi limanına hareket etti.

Latif SANSÜR

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Yunanistan’ın Türkiye kıyılarına yakın adalarına yapılan günübirlik feribot seferleri resmen başladı. Salgın nedeniyle iki yıldır yapılamayan seferlerle ilgili kısıtlamanın 7 Şubat günü kaldırılmasından sonra, Kuşadası ile Sisam Adası arasında ilk sefer yapıldı. Sabah saatlerinde Kuşadası limanına yanaşan ‘Sea Star Rhodes' isimli katamaran, 19 yolcusunu aldıktan sonra Sisam'a hareket etti.

ŞİMDİLİK HAFTADA 2 GÜN

Feribot firmasının sorumlusu Regaip Pektaş, “Sisam'a Nisan ayının sonuna kadar haftada 2 gün feribot seferlerimiz olacak. Yaz sezonun başlamasıyla birlikte sefer sayısını artıracağız. Turizmciler olarak 2 yıldır çok zor günler geçirdik. Umarım bundan sonra her şey güzel olur” dedi.

TURİZME HAREKETLİLİK SAĞLAYACAK

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Bölge Direktörü ve Kuşadası Eğe Port Genel Müdürü Aziz Güngör'de, “Nisan ayı ile hızlanan kruvaziyer gemi seferleri ile birlikte Sisam ve Patmos seferinin başlaması ilçe turizminde büyük hareketlilik sağlayacak. 2022 yılında kruvaziyer sezonu 2 yıldır pandemi nedeniyle büyük sekteye uğrayan ve kazancını turizmden sağlayan Kuşadası esnafının yüzü gülecektir” ifadelerini kullandı.

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