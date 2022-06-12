İkizdere oturma eylemi, kamyonların geçmesine izin verilmedi

Rize'nin İkizdere ilçesinde faaliyete başlayan taş ocağında çalışan kamyonların tehlikeli şekilde taş taşıdıklarını ileri süren çevreciler oturma eylemi yaptı. Eylemin devam ettiği ve kamyonların geçişine izin verilmediği belirtildi.

İsmail AKDUMAN

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İkizdere ilçesi İşkencedere Vadisi’nde yöre halkının karşı çıkmasına rağmen faaliyetine devam eden taş ocağından, İyidere Lojistik Limanı’na taş taşıyan kamyonların tehlike saçtırını belirten yöre halkı eylem yaptı.

OTURMA EYLEMİ BAŞLADI

İlçe merkezinde vadide yapılan katliama dikkat çekmek için eylem yapan bölge halkı ve İkizdere Çevre Derneği üyeleri daha sonra taş ocağına gitti. Hiçbir önlem almadan üstü açık kasalarlar kamyonların tehlike saçarak lojistik limana taş taşıdıklarını belirten çevreciler oturma eylemi yapmaya başladı. Kamyonların geçişine izin vermeyen bölge halkının oturma eyleminin devam ettiği belirtildi.

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