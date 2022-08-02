İkizdere’de kritik duruşma öncesi protesto

İkizdereliler, Cengiz İnşaat'a karşı açılan davanın yarın görülecek duruşması öncesi protesto düzenledi. İkizdereliler, tüm doğaseverleri de Rize'de görülecek duruşmaya davet etti.

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İyidere Lojistik Limanı’nın yapımında kullanılacak malzemenin elde edilmesi için Cengiz İnşaat tarafından İkizdere’nin İşkencedere Vadisi’ne açılan taş ocağında yapılan doğa katliamına tepki eylemi gerçekleştirildi.

KRİTİK DURUŞMA ÖNCESİ TOPLANDILAR

Cengiz İnşaat’a karşı açılan davanın 3 Ağustos’ta görülecek duruşması öncesi, İkizdere çevre dernekleri ve sivil toplum kuruluşları Rize'nin İkizdere ilçesinde toplandı. “İkizdere direniyor, Cengiz defol, orman çocuklarınındır” pankartı açan eylemciler basın açıklaması gerçekleştirdi.

“ORMANLARIMIZ GÖZ GÖRE GÖRE YOK EDİLİYOR”

İkizdere Çevre Derneği, Çevre Komisyonu Başkanı Osman Baş, “Milyonlarca yılda oluşan ekosistem yok ediliyor. Bölgede araştırma yapan Dünya Doğayı Koruma Vakfı ve orman bakanlığının hazırladığı rapora göre, endemik bitki ve hayvanların yaşadığı vadi, bütün tespitlere rağmen kar hırsını kendine kıble eden şirket ve ondan nemalananlar tarafından talan edilmeye devam ediyor. Yapılan bütün hukuksal başvurularda anayasanın koruma altına aldığı ormanlarımız göz göre göre yok ediliyor” diye konuştu.

“BAKANLIĞI VERDİĞİ GÜVENCELER GERÇEKLEŞMEDİ”

İkizdereliler, bakanlık tarafından köylülere verilen güvencelerin gerçekleşmediğini belirterek tepki gösterdi.

“Bizim tek derdimiz doğamızı, yaşam alanlarımızı yok olmaktan kurtarmak” diyen İkizdereliler, “Bunun için bütün İkizdereli hemşerilerimizi ve doğa dostlarımızı 3 Ağustos Çarşamba günü Saat:10:10 ‘da Rize İdare Mahkemesinde görülecek olan davamıza davet ediyoruz” çağrısında bulundu.

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