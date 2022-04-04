İlçe ilçe hesap verdiler

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve 6 ilçenin belediye başkanı, hem kendi ilçelerinde, hem de başka ilçelerde yaşayan vatandaşlarla toplantılar düzenleyip halka hesap verdi. Böylece, hangi belediye başkanının ilçesinde neler yaptığını halk bizzat başkanlardan öğrendi. Başkanların amacı ise halka sosyal demokrat belediyeciliği anlatmak ve 2023’te yapılacak milletvekili seçimlerine hazırlanmak.

Saygı ÖZTÜRK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Başkan Demirhan Elçin, belediye meclisi toplantılarını her ay farklı bir mahallede düzenlediklerini belirterek, “Halk başkana ve meclis üyelerine sorularını, görüşlerini ve önerilerini ve şikayetlerini aktarıyor. Birçok sorunu anında çözüyoruz” dedi.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan da “Sosyal belediyeciliğe örnek çalışma yapıyoruz. Birbirleriyle yardımlaşan belediyecilik anlayışıyla ilçeleri dolaşıyor, esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Bu aynı zamanda seçimlere hazırlık çalışması” diye konuştu.

İlçe toplantılarının bazılarına CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan da katıldı. CHP'li başkanlar, AKP'li adayların kazandığı Yusufeli'nde Cumartesi, Murgul'da dün halkla buluştu.