İletişim Başkanlığı’nda asansör kazası: 2 hafif yaralı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, bugün başkanlık binasında meydana gelen asansör kazasında iki kişinin hafif şekilde yaralandığını belirtti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasında bugün asansör kazası meydana geldi. Kazada İletişim Başkanlığı çalışanı iki kişinin hafif şekilde yaralandığı açıklandı.

“İNCELEMELER İLGİLİ BİRİMLERCE YAPILMAKTADIR”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Başkanlığımızda bugün meydana gelen asansör kazasında iki çalışma arkadaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Arkadaşlarımızın sağlık durumları iyi olup, mezkûr kazaya ilişkin her ihtimalin göz önünde bulundurulduğu incelemeler ilgili birimlerce yapılmaktadır” dedi.