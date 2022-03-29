İlk iftar ne zaman, ilk oruç saat kaçta açılacak?

Ramazan ayı ilk iftar gününde açılacak oruç ile eda edilmeye başlayacak. Bereketi ile sofralarımıza konuk olacak olan Ramazan ayı için iftar saatleri Diyanet tarafından yayınlanan Ramazan imsakiyesi ile belli oldu. Ramazan ayının ilk günü olan 2 Nisan'da iftar İstanbul'da 19:36'da, Ankara'da 19:20'de, İzmir'de 19:42'de açılacak.

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İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan ayı ve ardından gelen Ramazan Bayramı heyecan içinde bekleniyor. Bin aydan daha hayırlı olarak görülen Kadir Gecesi'ni de içinde bulunduran en mübarek vakitlerin ayı Ramazan 2022'de ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

2022 Ramazan ayı, 2 Nisan tarihinde başlayacak. 1 Mayıs tarihinde de sona erecek.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 27 Nisan'da idrak edilecek.

EN UZUN ORUÇ SİNOP'TA, EN KISA ORUÇ HATAY'DA

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Ramazan ayının ilk günü olan 2 Nisan’da en erken imsak saat 04.14’te Iğdır’da, son imsak ise 05.25’te İzmir’de gerçekleşecek. Yine ilk gün ilk iftar saat 18.35’te Iğdır ve Hakkari’de, son iftar ise saat 19.46’da Çanakkale ve Edirne’de yapılacak.

Ramazan ayının son günü olan 1 Mayıs'ta ise; en erken imsak saat 03.21'de yine Iğdır'da, son imsak da 04.35'te İzmir ve Muğla'da gerçekleşecek. Son gün ilk iftar 19.01'de Hakkari'de, son iftar 20.18'de Edirne'de yapılacak. Ramazan ayının son gününde Sinop'ta yaşayanlar 15 saat 56 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 15 saat 22 dakika ile en kısa orucu tutacak. (DHA)