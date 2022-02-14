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İLKSAN bilişim personeli alacak

Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığına (İLKSAN) Sistem Koordinatörü, Yazılım Koordinatörü ve Yazılımcı alınacak.

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İLKSAN bilişim personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular, Türkiye İş Kurumunun www.iskur.gov.tr web adresinden 18 Şubat 2022 tarihine kadar yapılabilecek.

Sistem Koordinatörü, Yazılım Koordinatörü, Yazılımcı kadroları için yazılı sınav/mülakat 4 – 9 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık sınav Türkiye