İmam, AKP’li zannettiği CHP’li vekile böyle dedi: Reis’e söyle, hutbede siyaset olmasın
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Ankara'da bir Kuran Kursunu ziyaret etti. Kuran Kursu hocası Kaya'yı AKP milletvekili zannetti ve "Reis'e söyleyin Cuma hutbelerinde siyaset yapılıyor, bu doğru değil" dedi. Kaya da bu yaşananları hem Meclis'te hem de sosyal medyada paylaşarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a ulaşmasını sağladı.
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Ankara’da bir Kuran Kursunu ziyaret etti. Kuran Kursu hocası Kaya’yı AKP milletvekili zannederek, “Cumhuriyetin kurulduğu yıllardaki Diyanet İşleri’ni arar olduk. Çocuklarımız dinden uzaklaşıyor. Reis’e söyleyin Cuma hutbelerinde siyaset yapılıyor, bu doğru değil” dedi.
Kaya, CHP milletvekili olduğunu açıklayınca da Kuran Kursu hocası, “Sizden buraya pek gelen olmazdı” diye konuştu.
Yaşadıklarını Meclis kürsüsünden paylaşan Kaya, sosyal medyadan da şu açıklamada bulundu: “Keçiören’de bir kuran kursuna taziyeye gittim. Kuran kursu hocası beni AKP Milletvekili sanarak: “Cuma hutbelerinde siyaset yapılıyor, bu doğru değil. Reis’e bunu anlatın.” dedi Değerli Hocam sözünüzü Meclis kürsüsünden, Sn.@RTErdogan’a ve AKP Milletvekillerine ulaştırdım.”