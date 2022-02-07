İmam mahalleliyi canından bezdirdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Tavlusun Mahallesi sakinleri Hamidiye Camii imamından dolayı dertli. Mahalleli caminin birçok namaz vaktinde kapalı olduğunu, imamın öğle vaktinde merkezi okunan ezandan sonra camiye geldiğini hatta öğle namazının sünnetini dahi kılmadan farzı kıldırdığını iddia etti.

Müslüm EVCİ

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Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Tavlusun Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

“AMACI VATANDAŞI CAMİDEN SOĞUTMAK”

Mahallede bulunan Hamidiye Cami imamı hakkında şikayetlerini dile getiren mahalle sakinleri, birçok namaz vaktinde caminin kapalı olduğunu, imamın merkezi ezandan sonra camiye geldiğini hatta sünnet namazını kılmadan farz namaza geçtiğini iddia etti. Mahalle sakinleri ayrıca imamın vakit namazlarında bilerek ve kasti olarak uzun sure okuduğunu bunun amacının da vatandaşı camiden soğutmak olduğunu ileri sürdü.

“DEFALARCA ŞİKAYETTE BULUNDUK”

Mahalle sakinlerinin imamla alakalı sorunları bununla da sınırlı kalmadı. Mahalle imamının cenaze namazlarına katılıp vatandaşların cenazelerini defnetmesine bile yardımcı olmadığını ileri süren vatandaşlar, bu konudan valinin de haberdar olduğunu belirtti.

Müftülüğe defalarca şikayet edilmesine rağmen konuya çözüm bulunmadığını vurgulayan mahalle sakinleri, Hamidiye Camii imamının halk otobüsü sahibi olduğunu ve bu nedenle imamlığı ikinci planda gördüğünü de iddia etti. Camide bulunan sakal-ı şerifin çalındığını ifade eden mahalle sakinleri konuyla ilgili müfettişin geldiğini ama hiçbir sonuç alınamadığını ifade etti.

“YILLARDIR TAVLUSUN İHMAL EDİLİYOR”

Mahallelinin yüzde 80'inin AKP'ye oy vermesine rağmen ihmal edildiklerini ifade eden bir başka vatandaş ise, “Yıllardır Tavlusun ihmal ediliyor. Bilerek isteyerek sit alanları ihmal edilmektedir. Memduh Başkan Belediye Başkanı olduktan sonra verdikleri sözden ve yapmadıklarından dolayı çok şikâyet etmekteyiz. Tavlusun'un yüzde 80'i AK Partiye oy verdi. Ama ne hikmetse bilerek isteyerek Tavlusun‘un merası gitti, mezarlığı gitti. Artık bizleri bıktırıyorlar” ifadesini kullandı.

İYİ Partili Kazım Yücel de Tavlusun Mahalle sakinlerinin ve camii cemaatinin sorunlarını gerekli mercilerle taşıyacağını, bu konuda neler yapılması gerekiyorsa yapacağını ve konuyu yakından takip edeceğinin sözünü verdi.

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