İmamoğlu, Adalet Nöbeti tutan vatandaşları ziyaret etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane’de ‘Adalet Nöbeti’ tutan vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlara destekleri için teşekkür eden İmamoğlu, “Ben inanıyorum ki bu ruhu ülkemizdeki on milyonlarca insanımız yaşıyor. Allah bu milletimizi korusun. 85 milyon insanımızı demokrasiyle, özgürlüklerle böyle güzel günlerle taçlandırsın.” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası ve siyasi yasak kararının ardından 26 Aralık günü İmamoğlu'na destek için bir grup Saraçhane'de “Adalet Nöbeti” başlatmıştı.

“ALLAH BU MİLLETİMİZİ KORUSUN”

İmamoğlu, Saraçhane'de nöbet tutan vatandaşlarla bir araya geldi.

Adalet nöbeti tutan vatandaşlara destekleri için teşekkür eden İmamoğlu, “İnanıyorum siz, bu ülkenin hak ve özgürlükleri ve demokrasiden yanasınız onu biliyorum. Biz de onun mücadelesini veriyoruz. Güzel cümleler yazdınız çok teşekkür ediyorum. Yani aslında kişisel olmadığını çok güzel tariflediniz. Anlıyorum ki heyette bu duyguları paylaşıyor olacak. Ben inanıyorum ki bu ruhu ülkemizdeki on milyonlarca insanımız yaşıyor. Allah bu milletimizi korusun. 85 milyon insanımızı demokrasiyle, özgürlüklerle böyle güzel günlerle taçlandırsın.” dedi.

“ANNEMİ ÖLÜM DÖŞEĞİNDE BIRAKIM OY VERMEYE GELDİM”

2019 yerel seçimlerinde annesini ölüm döşeğinde bırakarak oy vermeye geldiğini anlatan bir vatandaş, “Ben annemi Trabzon'da seçim öncesi, bir hafta önce ölüm döşeğinde bıraktım. İstanbul'a oy vermeye geldim. Yoğun bakıma girmeden önce dedi ki, ‘İmamoğlu kazandı mı?' dedi. İkinci seçimde ‘Haftaya kazanacak anne' dedim. Yani birazda annem için buradayım. Bize böyle muamele edilince gururumuz kırılıyor. Adam yerine konulmamak, yok sayılmak, beddua mı edelim, iyi dilekte mi bulunalım ne yapacağımı bilemiyorum.” diye konuştu.

“BU BİR DEMOKRASİ MESELESİ”

Başka bir vatandaş ise demokrasi mücadelesine Altılı Masa'daki liderlerin daha fazla destek vermesini isteyerek şöyle konuştu:

“Altılı Masa'daki insanlara bizim ulaşmamız pek mümkün değil. Siz onlarla konuşup, bu bir demokrasi meselesi, adaylık meselesi değil. Buna daha çok sahip çıkmalarını bekliyoruz. Bizim verdiğimiz oyları en fazla onların koruması gerekiyor.”

Adalet Nöbeti'nin 30 gün boyunca süreceği açıklandı. Nöbetin her akşam 19.00 – 22.00 saatleri arasında Saraçhanede yapılacak.

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