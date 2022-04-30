İmamoğlu, ‘Askıda Genç Bilet’ kampanyasına destek oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; üniversite öğrencilerinin bayramda ailelerinin yanına gidebilmeleri için CHP Gençlik Kolları tarafından başlatılan “Askıda Genç Bilet” kampanyasına destek oldu.

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CHP Gençlik Kolları, artan bilet fiyatları nedeniyle Ramazan Bayramı’nda ailelerinin yanına gidemeyecek üniversite öğrencileri için “Askıda Genç Bilet” kampanyası başlatmıştı. Kampanyanın ilk bağışçısı ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu.

CHP Gençlik Kolları Başkanı, ile dün akşam bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu da kampanyaya destek oldu, vatandaşlara da çağrıda bulundu.

“GENÇLERİN İHTİYAÇLARINI BEN DE DUYUYORUM”

Bilet fiyatlarının yükseldiğine dikkat çeken İmamoğlu, “Gençlerin ihtiyaçlarını ben de duyuyorum. Ben hemen gücümün yettiği kadar gençlerimize mutlaka destek olacağım. Eminim ki benim bu duygumu hisseden çokça insanımız da bu dayanışmaya katkı sunacaktır diye düşünüyorum. Herkesi davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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