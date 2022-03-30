İmamoğlu: Değişim sürecine hazırlanın

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve farklı ülkelerin büyükelçilerinden oluşan heyetle bir araya geldi. Türkiye-AB ilişkilerinin de ele alındığı toplantıda konuşan İmamoğlu, "AB Delegasyonu’nun ve AB ülkelerinin, Türkiye’de ayak sesleri duyulan değişim sürecine şimdiden hazırlanmasını ve iş birliğimizin çapının büyütülmesini umuyoruz" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut başkanlığındaki heyet ile dün akşam bir araya geldi.

Şişli'de bir otelde gerçekleştirilen buluşmada; AB Türkiye Delegasyonu'na üye büyükelçiler ve başkonsoloslardan oluşan 25, İBB heyeti de kurum yöneticilerinin bir arada olduğu 12 kişilik bir ekiple yer aldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İmamoğlu, dünyanın Ukrayna ve Rusya arasındaki savaştan dolayı tarihi günlerden geçtiğine dikkat çekerek “Bu trajedinin sonunda, muhtemeldir ki, global düzende büyük değişimler yaşanacak ve önümüzdeki süreçte, demokratik ülkeler ve demokrasi olmayanlar arasındaki fark iyice belirginleşecek” dedi.

“TÜRKİYE-AB SERÜVENİ DEMOKRATİKLEŞME İLE DOĞRUDAN BAĞLANTILI”

Rusya'nın başlattığı işgalin haksız olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Bu süreçte bizim arzumuz, Türkiye'nin de tarihin doğru tarafında yer almasıdır” dedi.

Türkiye'nin AB serüveninin de demokratikleşme ile doğrudan bağlantısı olduğunu kaydeden İmamoğlu, “Bilindiği gibi AB ile müzakere dönemi, Türkiye tarihinde demokratik kurumların ve demokratik değerlerin en hızlı yükseldiği dönem olmuştur. Süreç dondurulmuş olsa da AB üyeliğine ilişkin Türkiye'deki toplumsal destek hala yüksektir. Türkiye'nin Avrupa rotası, toplumun çoğunluğu için hala anlamlı bir seçimdir” ifadelerinde bulundu.

‘AB’NİN TUTUMU HAYAL KIRIKLIĞI OLDU’

İmamoğlu, Türkiye'deki demokratların, Avrupa’dan beklentisine ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

*Genel hatlarıyla AB ülkelerinin tavrını, Ankara ile ilişkiler konusunda fazlasıyla pragmatist bulduğumu, konu demokratik değerler olduğunda Avrupalı dostlarımızdan yeterli hassasiyeti göremediğimizi itiraf etmeliyim.

*Ne yazıktır ki, AB tarafının demokratik güçlerle somut iş birlikleri tesis edilmesi noktasında yeterli inisiyatifi almadığını gözlemliyorum.

*Türkiye'nin Avrupa yolculuğuna bu kadar büyük destek varken, Türk halkındaki demokrasi özlemi bu kadar açık ve netken, Türkiye – AB ilişkileri güvenlik ve mülteciler meselesi bağlamında bir al-ver ilişkisiyle sınırlı olamaz.

*Karşılıklı ilişki, ağırlıkla değerler sistemine oturmalıdır. Demokratik değerler çerçevesinden Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ilişkin tutumu, Türkiye'deki birçok demokrat için hayal kırıklığıdır.”

FİNANSMANA ERİŞİMDEKİ YAVAŞLIĞI ELEŞTİRDİ

İBB özelinde, AB'li muhataplarıyla finansmana erişim noktasında yaşanan yavaşlığı eleştiren İmamoğlu, “Birçok demokrat belediye gibi biz de finansmana erişim konusunda, başta Avrupa Komisyonu ve EBRD olmak üzere AB'li kurumlardan sonuç almakta zorlanıyoruz. Özellikle muhalefet oylarıyla seçilen belediyelerin ‘Katılım Öncesi Mali Yardım Araçları'na, yani İPA fonlarına bir türlü ulaşamadığını, sizlere tekrar ve önemle hatırlatıyorum. Sizlerin Brüksel'i ve hükümetlerinizi bu konuda harekete geçirmeye davet etmenizi bekliyorum. AB Delegasyonuyla, iş birliği alanlarının geliştirilmesi; iklim değişikliği; afetlere hazırlık; ulaştırma ve kentsel mobilite; okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve sığınmacılar konularında aldıkları kararlarda ciddi ilerleme kaydedilemediğini de dile getiren İmamoğlu, “AB Delegasyonu'nun ve AB ülkelerinin, Türkiye'de ayak sesleri duyulan değişim sürecine şimdiden hazırlanmasını ve iş birliğimizin çapının büyütülmesini umuyoruz” ifadelerini kullandı.

“HAKSIZ SAVAŞA SEYİRCİ KALMADIK”

Rusya'nın Karadeniz'in kuzeyinde başlattığı haksız savaşa seyirci kalmadıklarını, yaşanan trajedide mağdur insanlara yardım etmek için İBB olarak ellerinden geleni yapmaya çalıştıkları bilgisini paylaşan İmamoğlu, şöyle konuştu:

*İBB Meclisi’nden yetki istedim. Neticede biz, İstanbul ve Türkiye olarak, sığınmacılar konusunda yıllar süren bir deneyime ve hassasiyete sahibiz.

*Gururla ifade etmeliyim ki, İBB Meclisi oy birliği ile, şartsız ve sınırsız olarak bu inisiyatifimi onayladı.

3 tır dolusu insani yardım konvoyunu Varşova'ya gitmek üzere yola çıkaracaklarını aktaran İmamoğlu, “Önümüzdeki ayın ikinci yarısında ben de Varşova'daki sığınmacı kamplarını ziyaret edeceğim. Sizlerle bu konularda da iş birliğine hazır olduğumuzu ifade etmek isterim” dedi.

Konuşmaların ardından İmamoğlu, AB misyon şeflerinden gelen soruları yanıtladı.

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