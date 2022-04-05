İmamoğlu: En liyakatli mesai arkadaşı, millete en iyi hizmet edendir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karla mücadelede başarılı çalışmalar yürüten 4000 mesai arkadaşıyla iftarda buluştu. “Sizlerden birkaç şey istiyorum” diyen İmamoğlu, “Tevazudan ayrılmayın. Özellikle insanlarımızın siyasi görüşü, kökeni, yaşam biçiminin herkesin kendi alanı olduğunu ve dolayısıyla zengin, fakir demeden, herkese eşit hizmet verme karakterini mutlaka kendi ruh halinizde yaşayın” ifadelerini kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un bu yıl içindeki karla mücadelesinde başarılı çalışmalar yürüten kurum personeliyle iftarda buluştu. Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen iftara, yaklaşık 4000 İBB çalışanı katıldı.

“İFTARIMIZI BERABER AÇABİLMEKTEN ÇOK MUTLUYUM”

İftar öncesinde mesai arkadaşlarına seslenen İmamoğlu, “Emekçi dostlarımla, arkadaşlarımla, yol arkadaşlarımla, hukukçularımızla bu akşam bir arada olmaktan, bir arada Ramazan ayının içerisinde bir akşam iftarımızı beraber açabilmekten çok mutluyum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin güzel hizmetlerinden dolayı gurur duyuyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin çalışanlarını kutsal bir görev yaptıklarının farkında olmasından duyduğum memnuniyet çok yüksek” dedi.

“NİÇİN KUTSAL BİLİYOR MUSUNUZ?”

İmamoğlu, “Niçin kutsal biliyor musunuz” diyerek şu ifadeleri kullandı:

* Şu anda birbirimize destek olarak ortaya koyduğunuz hizmetin, İstanbul’da 16 milyon insana ulaşması, huzur ve güven içerisinde, hiçbir eksiklik yaşamaksızın iftarını açabilmesi, bu şehirde yaşayan herkesin manevi anlarında, üzüntülü anlarında, sevinçli anlarında onların hayatlarını sürdürebilmesine hizmet etmeniz; onun için kutsal bir görev.

* 16 milyon insana hizmetin yanı sıra, binlerce yıllık tarihi olan, dünyanın belki de en özel şehrine hizmet ettiğiniz için kutsal bir görev yerine getiriyorsunuz. Sizler, her biriniz çalışma alanınızda hassas davranıyorsunuz, özel bir özel bir titizlikle insanlarımıza hizmet ediyorsunuz.

* Zor durumda kalana el uzatma faziletini ortaya koyuyorsunuz. Tabiri caizse, İstanbul’da herkesin yaşam kalitesini arttırmak için, ortaya büyük bir emek koyuyorsunuz.

“86 BİN ÇALIŞANIMIZA KONUŞUYORUM”

Ramazan ayının yardımlaşmanın, dayanışmanın, gönül birliğine ulaşmanın ayı olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

* Bu akşam, özellikle kış aylarında yoğun hizmetleriyle bizlerle bir arada olan, çok büyük çabayla insanların güvenliğini, sağlığını tehlike altına atmadan onların hizmetine koşan bizim kar, kış, soğuk demeden büyük hizmetlerini ortaya koyan çalışma arkadaşlarımla iftar açmayı arzu etmiştim. Tabii sayısı oldukça fazla. Sizlerle bir aradayız.

* Özellikle bu akşam, 86 bin çalışanımıza konuşuyor gibi konuşuyorum ama özellikle kış çalışmalarına emek veren bütün yol arkadaşlarıma, güzel emekleri için 16 milyon İstanbullu adına teşekkür ediyorum.

“HALKA HİZMET HAKK'A HİZMETTİR”

İstanbul'un 2-3 Avrupa ülkesi büyüklüğünde bir şehir olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, şunları söyledi:

* Yani sizler, bu kadar büyük bir yerde, bu kadar büyük bir kentte insanların evlerine sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağladınız. Özellikle özverili çabanız, bize bu kış sorunsuza yakın bir süreç yaşattı. Sizlerden birkaç şey istiyorum.

* Bütün çalışma arkadaşlarım, bütün yöneticilerim; tevazudan ayrılmayın. Tevazu çok önemli. Özellikle insanlarımızın siyasi görüşü, kökeni, yaşam biçiminin herkesin kendi alanı olduğunu ve dolayısıyla zengin, fakir demeden, herkese eşit hizmet verme karakterini mutlaka kendi ruh halinizde yaşayın. Biz unutmayacağız ki; halka hizmet etmek, gerçekten Hakk’a hizmet etmektir.

* Unutmayalım ki; bu ülkenin de bu şehrin de her şeyi sahibi halktır. O bakımdan, halkın sahibi olduğu böyle bir ortamda, insan ayırt etme şansına, lüksüne asla hiç kimse sahip değildir.

* Kapsayıcı bakış açısıyla, hiçbir insana hizmet ederken karşılık beklemeksizin, 16 milyon halkın sizin bu verdiğiniz hizmetin karşılığını vergileriyle ödeyen halk olduğunu bilerek, ona hizmet etmenin kutsallığına inanın ve ona göre davrandım. Benim için en değerli, en liyakatli mesai arkadaşı, bu millete en iyi hizmet eden kişidir. Bu kadar net.

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ'NÜ UNUTMADI

İBB çalışanları aileleriyle beraber bir bütün olarak gördüğünün altını çizen İmamoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

* Bütün ailemizi kucaklıyorum. Bugün, avukatlarımızın özel bir günü. Hukukçularımız bizimle. Umut ediyorum ki; ülkemiz, şehrimiz adil bir kent olma talebimizi ya da isteğimizi karşılayan bir süreci en hızlı şekilde yürüsün.

* Adalet duygusunu savunan, en üst seviyede tutan meslek olan avukatlarımıza da kendi mesleklerinde üstün başarılar diliyorum.

* Hep birlikte nice Ramazanlara, ailelerinize, sizlere sağlık, sıhhat diliyorum. Ramazan ayımız mübarek olsun, bereketli olsun, orucumuz kabul olsun.

İftar programı, Hafız Osman Tuna Aka'nın okuduğu Kuran-ı Kerim tilaveti ile son buldu.

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