İmamoğlu Erdoğan’a yanıt verdi: Allah’ım bizleri iftiralardan ve iftiracılardan koru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan açıklamalar yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sert yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ziyaretinin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İBB’de sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan ve 6 yıl önce PKK’lı teröristlerle silahlı fotoğraf çektirdiği iddiasıyla dün tutuklanan Şafak D. hakkında sorulan soruyu “Her şeyden önce tabi bu fotoğraf bir delildir, bir ispattır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de eminim yargı önünde bunun hesabını verecektir” diyerek yanıtladı.

MAŞALLAH YANİ, BAKSANIZA…

Erdoğan’ın bu sözlerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından şu cevabı verdi:

“Cumhurbaşkanı'nın İBB'ye yönelik suçlamalarını dinledim. Belli ki yapamadıkları metroları yapmak, altyapı yatırımlarını tamamlamak yetmemiş. Cumhurbaşkanı, hükümetinin sorumluluğundaki “terörist yakalama” işini de bize havale etmiş. İBB'ye güveni için kendisine teşekkürler.

Sayın Cumhurbaşkanı; Terör örgütü üyesi, şüphelisi vb suçluları yakalama görevi devletin kolluk güçlerinindir, İBB'nin değil. İBB işe alımlarda tüm yasal uygulamaları gerçekleştiriyor.

Önce “terörist” yakalamak için neden 8 gün beklenip, şov yaparak yakalama yapıldığının izahını isteyin. Ardından da tıpkı MOBESE servisi gibi bu görüntülerin de Emniyet'ten yandaş gazetecilere nasıl servis edildiğini sorgulayın.

Maşallah yani baksanıza İstanbul emniyeti, haber ajanslarına rakip olmuş. Yargının asıl işi günü geldiğinde bu konular olacaktır. Allah’ım mübarek Ramazan ayında bizleri iftiralardan ve iftiracılardan koru.”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilere, Şafak D’nin tutuklanması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında şunları söylemişti:

“Her şeyden önce tabi bu fotoğraf bir delildir, bir ispattır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bunun hesabını vermesi lazım. Neden böyle bir teröristi istihdam ettiği, neden teröristlerin müracaat ettiği kapı olduğu ve neden onlara mali imkanlar sağlandığı sorularının cevabının verilmesi lazım.

Elbette seçim öncesi verilmiş sözler var. PKK’nın uzantısı konumundaki partiye verilen sözler var. Bundan sonraki süreç de tabi özellikle yargının sürecidir. Yargı da zaten gereğini yapacaktır, ben öyle inanıyorum, öyle de olması lazım. Zira, Türkiye bir hukuk devletidir. Bu hukuk devletinde de devletin kurumlarının içerisinde bu tür teröristlerin iş bulması ve bu teröristlerin oralarda belli makamları elde etmeleri asla kabul edilemez.

‘EMİNİM YARGI ÖNÜNDE HESABINI VERECEKTİR’

Yani siz bir taraftan günahsız birçok insanı kapının önüne koyacaksınız, öbür taraftan da boşalan yerlere bu teröristleri alıp yerleştireceksiniz. İlla boşalan yere de gerek yok, icabında bunlara zaten yer hazırlanabiliyor. Şu an itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi de eminim yargı önünde bunun hesabını verecektir.

CHP, hukuksuz olduğunu iddia ediyor ama şu anda bunların başında olan zat, bunların kendi elemanı. Şunu açık söyleyeyim; CHP’nin de kendi belediye başkanıyla alakalı yapacağı herhangi bir şey yok, çünkü öyle bir derdi, öyle bir sıkıntısı yok.

Bunlar “Biz filanca yeri kaptık, dolayısıyla burada da süreci biz işletiriz” mantığıyla hareket ediyorlar. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne yazık ki büyük oranda yolsuzluklarla hemhal. Gerek bütçe müzakerelerinde gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütün kuruluşlarında bu sıkıntıları görüyoruz.

Tabii Meclisteki ağırlık partimizde olduğu için de her şey adım adım orada belli olarak ortada. Bütün belgeleriyle, detaylarıyla neyi nasıl elde ediyorlar, neyi nasıl birilerine peşkeş çekiyorlar, bunların hepsini oradaki Meclis Grup Başkanımız, arkadaşlarımız ispatladılar, ortaya koydular. Temenni ederim ki en başta yargı ve ardından da halkımız gereken hesabı soracaktır. Üç yıl geçti. Üç yılda İstanbul’da acaba belediyecilik adına ne yapıldı, bunu hep birlikte takip etmemiz lazım, görmemiz lazım.”

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