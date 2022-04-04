İmamoğlu: Güreş, tek başına olimpiyat şehri olmamıza yetmiyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda dereceye giren İBBSK sporcularını Saraçhane’deki makam odasında ağırladı.

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Türk sporcular, Budapeşte’de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 7 altın, 3 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazandı.

Madalyaların 5'i, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (İBBSK) sporcularından geldi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; şampiyonada altın madalya kazanan Kerem Kamal, ikinci olan Yunus Emre Başar ve üçüncüler Ahmet Uyar, Burhan Akbudak ile Osman Göçen Saraçhane'deki makam odasında ağırladı.

“BÜTÜN SPORCULARIMIZI TEBRİK EDİYORUM”

Şampiyonadaki müsabakaları takip etmeye çalıştığını belirten İmamoğlu, “En fazla madalyanın kazanılması da değerliydi. Hem sporcularımızı hem kıymetli hocalarımızı hem başkanımızı tebrik ediyoruz” dedi.

İstanbul'un 2036 Olimpiyatları'na talip olduğunu iletmek üzere Lozan'da Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile görüştüklerini aktaran İmamoğlu, şunları söyledi:

“BÜTÜN BRANŞLARA GÜÇLENDİRMEMİZ LAZIM”

*Bu şehrin olimpiyat kazanması için, önce bütün branşlarda güreş gibi başarı elde etmemiz lazım.

*Tek başına güreş veya birkaç branş, olimpiyat ülkesi, olimpiyat şehri olmamıza yetmiyor. Bütün branşları güçlendirmemiz lazım.

*Ama güreşte de İBB olarak iyi bir altyapı olduğunu, daha da güçlendirerek bütün Türkiye’yi ispat etmemiz gerekir.

*Zaten güzel bir geçmişi var, ama onu daha da ileriye taşımak, daha da güçlü hale getirmek lazım diye düşünüyorum.

*Tabii güreş gururumuz, bizim en büyük lokomotifimiz. Zaten ata spor olmasına dönük yakışanı yapıyoruz diye de düşünüyorum.

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