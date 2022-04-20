İmamoğlu için istenen hapis cezasına tepkiler çığ gibi büyüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, 4 yıl 1 aya kadar hapis ile cezalandırılmasının istenmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019’da yapılan ve 13 bin oy farkla kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilip mazbatasının geri alınmasının ardından yaptığı basın açıklamasında, YSK başkan ve üyelerine yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, mütalaa açıklandı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

Savcının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezalandırılması talebine CHP'lilerden tepki geldi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: YSK eliyle İstanbullunun iradesini yok sayarak hakaret edenler ortadayken, İstanbullunun iradesine sahip çıkanlar yargı eliyle cezalandırılmaya devam ediyor hala 6 mayısta iradesi yok sayılan İstanbul halkı en güzel cevabı 23 Haziranda vermişti Tarihi cevabı da ilk seçimde verecek.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: AKP sandıkta kaybettiğini masa başı oyunlarıyla kazanmaya çalışıyor. İmamoğlu’nu cezalandırmaya çalışıyor ama İstanbulluyu cezalandırıyor farkında değil. Seçim iptalini unutmayıp 800 binlik farkla cezayı kesen İstanbullu bunu da unutmaz bilesiniz!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Seçimdeki hezimeti hala hazmedemediler! 31 Mart’ta İstanbul halkının iradesini yok sayıp hakaret edenler de bunlar, seçim iradesine sahip çıktı diye İBB Başkanımız @ekrem_imamoğlu'nu cezalandırmaya çalışanlar da bunlar. Yargı sopasıyla korkutarak boyun eğdiremezsiniz.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal: İstanbul halkının #31Mart sandığından çıkan iradesi yok sayılmıştı. Ekrem İmamoğlu, haksızlığa, hukuksuzluğa karşı dik durdu. Ve 800 bin oy farkıyla Tek Adam Yönetimi'ni yere serdi! Şimdi akıllarınca intikam almaya çalışıyorlar. Bu tür ayak oyunlarına karnımız tok.

Artık Türkiye genelinde de yenilgiye uğrayıp gideceksiniz! Bu dava hukuki değildir, siyasidir. @ekrem_imamoğlu

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