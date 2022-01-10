İmamoğlu o davada savunma yaptı: O kelimenin muhatabı İçişleri Bakanı’dır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada savunma yaptı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019’da yapılan ve 13 bin oy farkla kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilip mazbatasının geri alınmasının ardından yaptığı basın açıklamasında, YSK başkan ve üyelerine yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan ara celseye Ekrem İmamoğlu ile avukatı katıldı.

‘SORU ÜZERİNE VERİLEN DEMEÇTİR'

Savunma yapan Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Burada verilen demeç bir soru üzerine verilen demeçtir. Sorunun temelinde İçişleri Bakanı'nın şahsıma yönelik açıklamalarında ‘ahmak' kelimesini kullanmasıdır. Söz konusu cevabım bu soru üzerine olmuştur.

* Dolayısıyla bana kullanılan ahmak kelimesine karşılık kullanılmış bir ahmak kelimesidir. İçişleri Bakanı bu tarz ifadeleri birçok kez şahsıma yönelik kullanmıştır. Kullanmaya da devam etmektedir.

* Bu tarz cümleleri hem seçim ortamında hem de önceki beyanlarında da görmek mümkündür.

“KELİMENİN MUHATABI İÇİŞLERİ BAKANI’DIR”

* Kullanmış olduğum kelimenin muhatabı bizzat İçişleri Bakanının kendisidir.

* O dönemde seçimi iptal edenler ibaresini kullanmamın nedeni ise siyasi iradenin seçimler üzerindeki baskısını ve baskıcı tavrını ifade etmesi şeklinde kullandım.

* Dolayısıyla asla YSK'yı veya üyelerini herhangi birisini muhatap olarak böyle bir beyanda bulunmadım.

‘KARŞILIKLI SERT BİR SİYASİ ELEŞTİRİDİR'

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı ise sözün muhatabının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu belirterek, “Hiçbir basın yayın organında bu sözün muhatabının YSK üyelerine yönelik bir haber yer almamıştır. Kamuoyu da böyle algılamamıştır. YSK üyelerinin muhatap alınmadığı kesindir. YSK üyelerinde yapılan tebligatta beyanda bulunanlar ve bulunmayanlar da anlaşılacağı üzere YSK üyelerinin böyle bir derdi yoktur. Ahmak sözcüğü de genel anlamda ortamda nasıl söylendiğine göre hakaret olarak algılanmamalıdır. Kendisine yönelik söylenen ahmak kelimesine karşılık sert bir siyasi eleştiridir” şeklinde konuştu.

MAHKEME MÜŞTEKİLERİN DİNLENMESİNDEN VAZGEÇTİ

Dosyanın mütalaa için Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine karar veren mahkeme, sanığın üzerine atılı suçun şikayete tabi olmadığı ve yargılamanın geldiği aşama gözetilerek, müştekilerin dinlenilmesinden vazgeçilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019'da iptal edildiği, yenilenen seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu'nun seçimin iptaline ilişkin olarak 4 Kasım 2019'da basın açıklaması yaptığı kaydedildi.

İddianamede, İmamoğlu'nun basın açıklamasında YSK üyelerine alenen hakaret ettiği iddia edildi.

Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ve 10 üyeye yönelik “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

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