İmamoğlu’na ‘limon kumpası’ davasında yeni gelişme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Mersin’den 100 ton limon satın alıp, vatandaşa ücretsiz dağıttığı limonlarla ilgili kurmaca haber yapılmasıyla ilgili açılan davada yetkisizlik kararı verildi.

Ali Ekber ŞEN

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Mersin'den 100 ton limon satın aldırıp, vatandaşa ücretsiz dağıttığı limonlarla ilgili kurmaca haber yaparak, “Yandaş üreticiden alıyor” algısı yarattığı iddia edilen ve çekilen görüntüleri paylaşan üretici ve kameraman hakkında açılan davada görevsizlik kararı verildi.

İstanbul'da açılan davanın suç yeri olan Mersin'in Erdemli ilçesinde görülmesine karar verildi.

İMAMOĞLU ŞİKAYETCİ OLDU

Yapılan haber sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, üretici, kameraman ve haber sitesi hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Şikayet sonrası Savcılık, Erdemli Yerel Diriliş Gazetesi imtiyaz sahibi Mahmut Dölek, çiftçi gibi arkadaşı Ömer Tuncel, cep telefonu ile görüntüyü çektiği ileri sürülen Demokrat Parti eski İlçe Başkanı Emrah Toraman’ın yanı sıra Kumkuyu eski Belde Belediye Başkanı Ömer Sezer’in ifadelerini aldı.

8 AY SONRA İDDİANEME HAZIRLANMIŞTI

Savcılığın yürüttüğü soruşturma sonrası olayla ilgili 8 ay sonra hazırlanan iddianame Büyükçekmece 6.'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmişti.

Hazırlanan iddianamede, zanlılara CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun itibarını sarsmak, yalan haber yapmak ve kamuoyu gözünde küçük düşürmek suçlamaları yöneltildi. 4 kişi hakkında 3 ay ile 2 yıl arasında hapis cezası istenmişti.

DAVA ERDEMLİ'DE GÖRÜLECEK

Büyükçekmece 6.'nci Asliye Ceza Mahkemesi, bir süre önce yapılan ilik duruşmada yetkisizlik kararı verdi.

Davacı Ekrem IMAMOĞLU vekili tarafından, Erdenli Cumhuriyet Başsavcılığına verilen 25.04.2020 tarihli dilekçeyle, sanıkların kamuoyunu yanlış yönlendirebilecek kamu görevlisi olan müştekinin kamuoyunun duyması gereken güveni ortadan kaldırmaya yönelik gerçeğe aykırı, müştekinin saygınlığını rencide edecek boyutta uydurma haber yaptıkları ve bunun sosyal metrolarda paylaştıklarından bahiste şikâyette bulunulduğu belirtilen kararda şu ifadelere yer verildi:

*Bu aşamada sanığın isnat edilen paylaşımların İstanbul adresinde müştekiye ulaştığına ilişkin herhangi bir delil de bulunmadı.

*Suça konu paylaşımların Sanıkların adresleri olan Erdemli Mersin adresinden yapıldığının anlaşıldığı, bu nedenle sanıklar hakkında.

*Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İddianamesi ile mahkememizde kamu davası açılmış ise de, isnat edilen eylemin ve dolasıyla suçun işlendiği yerin Erdemli Mersin olduğu anlaşıldığından iş bu davaya bakma görev ve yetkisinin de Erdemli Asliye Ceza mahkemelerine ait olduğu, suç yerinin Erdemli Adliyesi yargı sınırlara içerisinde olması nedeniyle Erdemli Asliye Ceza Mahkemelerin yetkili olduğu anlaşılmıştır.

*Bu itibarla mahkememizin yetkisizliğine, karar kesinleştiğinde sanık hakkında iddianamede belirtilen eylemden ötürü yargılama yapılmak üzere dosyanın yetkili ve görevli Erdemli Asliye ceza mahkemesine gönderilmesine karlar verildi.

100 TON LİMONUN DAĞITIMI YAPILMIŞTI

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Vahap Seçer’in önerisi ile harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 100 ton limonu Mersinli üreticiden satın alıp, dağıtımını yapmıştı.

Limon üreticisiyle konuşup, konuyu haberleştirmek isteyen kameraman Mahmut Dölek, üreticiyi kendi yönlendirmeleriyle konuşturup yanlış bilgiler vermeye zorlayarak asparagas bir haber kurguladı.

Söz konusu olayın ortaya çıkması üzerine İmamoğlu'nun şikayeti üzerine olayın üzerinden yaklaşık 8 ay geçtikten sonra 4 kişi hakkında İstanbul Büyükçekmece 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

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