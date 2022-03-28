İmamoğlu’ndan Atatürk Havalimanı açıklaması: 2023’ten sonra açacağız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’nin ilk "Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı”nı açıkladı. Otobüs filolarının, metrobüslerin, Şehir Hatları bünyesindeki gemilerin elektrikli hale getirileceğini, Tarihi Yarımada’ya araç girişinin sınırlandırılacağını anlatan İmamoğlu kapatılan Atatürk Havalimanı ile ilgili de “Eninde sonunda Atatürk Havalimanı'nın da heba olmasına izin vermeyeceğiz. 2023 sonrasında İstanbul'un hayatına tekrar dahil edeceğiz” açıklaması yaptı.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye'nin ilk “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı”nı (SKHP) hayata geçirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışmalarına 2 yıl önce başladıkları “İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı”nın özetini, İstanbul Planlama Ajansı Florya Kampüsü'nde kamuoyu ile paylaştı. Etkinliğe Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo da katıldı. İmamoğlu

“İstanbul SKHP'yi, Birleşik Krallık'ın ‘Küresel Geleceğin Şehirleri Programı' kapsamında; Ulaşım Daire Başkanlığı Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğümüz koordinasyonu, ARUP yükleniciliği ve UN Habitat stratejik danışmanlığında gerçekleştirdik.

Belediyemizde, Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü başta olmak üzere, belediyemizin 23 biriminden oluşan iç paydaşlar ve ilçe belediyeleri ve STK'lar dahil 110 kadar dış paydaşla birlikte yaptık.

Başlangıçta, ortasında ve sonunda 25 çalıştay ve 20 anketle birlikte, ‘kimseyi arkada bırakma' prensibiyle çalıştık” dedi.

2040'A GÖRE HAZIRLANDI

Bütün hazırlıklarını 2040 yılı projeksiyonuna göre yaptıklarını kaydeden İmamoğlu

“Bugün, yaklaşık 16 milyon civarında olan nüfusumuzla 30.3 milyon yolculuk yaparken, 2040 yılında nüfusumuz 18.8 milyona, yolculukların sayısı 38 milyon adede ulaşacak. Bugün ulaşım sistemimiz içindeki dağılım yüzde 24 raylı sistem, yüzde 42 otobüs, yüzde 10 metrobüs, yüzde 22 minibüs, yüzde 2 deniz. 2040 yılındaki dağılımı ise, yüzde 47 raylı sistem, yüzde 25 otobüs, yüzde 7 metrobüs, yüzde 17 minibüs ve yüzde 4 deniz olacak şekilde planlıyoruz” diye konuştu.

Ulaşım kaynaklı karbon salımını 2040 yılında yüzde 60 azaltmayı ve 2050 yılında ise karbon nötr seviyesine ulaşmayı planladıklarını dile getiren İmamoğlu, otobüs filolarının, metrobüslerin, Şehir Hatları bünyesindeki gemilerin elektrikli hale getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

“2025'E KADAR BİTECEK”

23 Haziran 2019'da göreve geldiklerinde İstanbul'da duran hatlar dahil toplam 12 raylı sistem hattının uzunluğunun 140.90 kilometre olduğunu belirten İmamoğlu

“Son derece gururluyum ki, bu alanda dünya çapında bir seferberliği başlattık. Halen İBB olarak 10 raylı sistem hattı inşa ediyoruz. İnşa etmekte olduğumuz tüm hatlar tüm bu hatlar, 2025'e kadar bitecek.

İstanbul'un metro alt yapısı 2025 yılı sonunda 441.9 kilometreye, 2029'da ise 637.9 kilometreye çıkacak. Böylelikle İstanbul'da mobilite kolaylaşacak, trafik çok rahatlayacak” dedi.

TARİHİ YARIMADAYA ÖZEL ARAÇ GİRİŞİ SINIRLANACAK

Tarihi Yarımada'ya, dünyanın önde gelen şehirlerinde olduğu gibi araç girişini sınırlandırmak, girenlerden daha fazla ödeme almak gibi yöntemler planladıkları aktaran İmamoğlu, “Taksiler, turist otobüsleri, yük araçları tarihi yarımadaya girmeye devam edecek ama özel araçlara sınırlamalar getiriyoruz” dedi.

“HIZRAY YIL SONUNDA İHALEYE ÇIKIYOR”

İstanbul'un bütün raylı sistemlerine kuzey-güney ekseninde birleştirecek HIZRAY projesi hakkında da bilgi veren İmamoğlu

“Bu proje, doğru ve büyük bir proje. Çünkü HIZRAY, 13 istasyonda 12 transfer merkezi üzerinden İstanbul'un bütün raylı sistemlerine kuzey-güney ekseninde birleşen bir hat. Hem halihazırda işlemekte olan hem de inşaat halindeki bütün raylı sistem hatlarını, birinci ve ikinci derecede direkt birbirine bağlayan bir hat.

100 kilometre/saat ortalama hızla yolculukların gerçekleşeceği bu ekspres hattımız, sadece İstanbul’u bir uçtan bir uca bağlamayacak, aynı zamanda İstanbul’un üç havalimanını da birbirine bağlamış olacak. Yaklaşık 6 milyar dolara mal olacak olan bu projenin ihale hazırlık dokümanlarını da yıl sonuna kadar hazır edeceğiz” dedi.

“ATATÜRK HAVALİMANI AÇILACAK”

Kapatılan Atatürk Havalimanı hakkında da açıklama yapan İmamoğlu “Eninde sonunda Atatürk Havalimanı’nın da heba olmasına izin vermeyeceğiz. Bu milletin cebinden çıkmış olan 30 milyar dolarlık büyük bir servetin heba edilmesine, onca kaynağı israf edilmesine izin vermeyeceğiz.

2023 sonrasında, vatandaşımıza ve şehrimize en makul işletme biçimiyle, İstanbul Havalimanı’nın stratejik hedeflerini olgunlaştırarak, İstanbul’un hayatına tekrar dahil edeceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu.

“KAPINIZDA KANAL İSTANBUL TEHDİDİ BELİRİR”

Projelerin hepsinin çok hayati olduğunun altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Hepsi ne yazık ki gecikmiş ve çok doğru projelerdir. Gerçek konulardır. Bütçeleri ister 6 bin lira olsun, ister 6 milyar dolar; tek kuruşunu bile heba etmeden, doğru maliyet ve sebepleriyle, doğru imalat düzen ve sistemleriyle ve asla israf etmeden sizlerin bütçesini, namusumuz gibi, titizlikle yöneterek projeleri bir bir hayata geçirmek için tüm tedbirleri aldığımızı duyurmak isterim.

2009 yılında İstanbul için hazırlanan 1/100 binlik planda, kentin nüfusunun 15 milyonu geçemez dipnotuyla kamuoyuna tanıtıldı. Kentin nüfusunun farklı sebeplerden dolayı 18-19 milyona dayandı.

Siz, şehri bir ortak akılla, akademik bir katılımla, bütün katılımcıların içine girmesiyle tasarlamaz ve planlamazsanız ve sadece tek bir aklın çizdiği yolun doğru olduğu inancıyla insanlara dayatırsanız, kapınızda ‘kanal' gibi tehditler, kapınızda Kanal İstanbul’un çevresinde oluşacak 2 milyonluk bir kent tehdidi gibi unsurlar bekler.”

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