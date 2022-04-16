İmamoğlu’ndan esprili seçim diyaloğu

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Tarihi Yarımada’da bir dizi incelemede bulundu. Yenilenecek Eminönü Meydanı’nın 2023 yılının haziran ayında açılmasının planlandığını söyleyen İmamoğlu “Yalnız riskli bir tarih, seçim falan filan ne yaparız bilmiyorum” dedi. Heyette bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay “Haziran seçim ayı, mayısta halledin de haziranda bitsin” karşılığını verdi.

Özlem GÜVEMLİ

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bulunduğu heyet, Tarihi Yarımada'da İBB'nin devam eden alt yapı ve üst çalışmalarını inceledi.

Unkapanı'ndaki şantiyede İBB bürokratlarından Haliç kıyısındaki peyzaj düzenleme çalışması, Alibeyköy-Eminönü Tramvayı hattı ve Eminönü Meydanı projesi hakkında bilgi aldılar.

Süleymaniye'de yıkıntı alanına dönüşen kentsel dönüşüm alanını ve üzerindeki Talat Paşa Konağı'na ile giriş yapısına Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce el koymasıyla gündeme gelen restorasyondaki tarihi Yerebatan Sarnıcını da ziyaret etti.

ESPRİLİ SEÇİM DİYALOĞU

Unkapanı'da yeni Eminönü Meydanı projesi hakkında bilgi alırken İmamoğlu ve Altay arasında renkli bir diyalog gerçekleşti.

İmamoğlu çalışma hakkında bilgi veren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin'e “Esprili söyleyeyim bana ne zaman başlayacağını değil ne zaman bitireceğini söyle” dedi.

Alpkökin 2023'ün ortasında bitirmeyi planladıklarını söyledi. İmamoğlu “Seneye yazın bitirmek istiyoruz genel başkanım. Burayla ilgili dış kredimizi imzaladık. Kaynak sorunumuz yok. AFD'den 95 milyon Euro çok uygun bir oranla kredi onayımızı imzaladık. Allah'ın izniyle seneye yazın bambaşka bir Eminönü Meydanı olacak. Artık konserle mi açarız… Yalnız riskli bir tarih, seçim falan filan ne yaparız bilmiyorum” dedi.

Altay da “Haziran seçim ayı, mayısta halledin de haziranda bitsin” dedi.

SARNIÇTA TERS “MEDUSA” HATIRASI

Süleymaniye incelemesi sırasında Çatalca ve Büyükçekmece'den geziye gelen bir grup, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunup fotoğraf çektirdi.Heyetin son durağı tarihi Yerebatan Sarnıcı oldu. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, sarnıcını simgesi Roma dönemi eseri, ters “Medusa” başlarının önünde fotoğraf çektirdi. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Yerebatan Sarnıcı önünde toplanan vatandaşlardan gelen fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.