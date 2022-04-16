İmamoğlu’ndan gençlere: Bir reform yapacaksak, ana unsur sizsiniz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, MEF Üniversitesi’nin düzenlediği “Kariyer Günleri”nin açılışında konuştu. Yanlış ekonomi politikaları yüzünden yaşanan olumsuzlukların çok yakında değişeceğini belirten İmamoğlu, “Bir reform yapacaksak, bu reformun ana unsurları gençler olmak zorunda” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, MEF Üniversitesi'nin Sarıyer Belediyesi Boğaziçi Kültür Merkezi'nde düzenlediği “Kariyer Günleri”nin açılış konuşmasını yaptı. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşulların “umut kırıcı ve moral bozucu” bir tarafı bulunduğunun farkında olduğunun altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi:

“ÜZÜCÜ BİR İSTATİSTİK”

“Burada özellikle demokrasi, çok önemli bir kavram. Örneğin, yargı bağımsızlığı çok önemli. Yargı bağımsızlığına olan güvenin sarsılması, aslında bizim bugün yaşadığımız sorunun önemli bir başlangıcı. Ya da torpile dayalı bir işe alım süreci. Bu ülkede, gençlerle yaptığımız araştırmada büyük bir çoğunluğunda, ‘Ne yaparsam yapayım, çalıştığımın karşılığını alamam' duygusu hakim.

Ve hatta, ‘Bir tanıdığım var mı' kısmı, kendi kabiliyetinin önünde çıkıyor yapılan araştırmada bir işe girmeyle ilgili sağlayacağı imkanlar doğrultusunda. O bakımdan eğitimin istihdamla örtüşmemesi, ülkede özellikle eğitime dönük eleştirilerin bir başka boyutu. İşte bütün bunlar, şu anda yaşadığımız sorunların temelinde var olan ve sizleri dönem dönem ümitsizliğe iten ya da toplumun geleceğe dair umutlarını kıran bir takım duygular.

Birçok gencimizin, ülkemizde kendi mesleklerini yürütmektense, farklı işlerde çalışmayı göze alıp yurt dışına gittiğine dair, çok üzücü, yüz binlerce gencimizi içine alan bir istatistikle bizi karşı karşıya bırakıyor. Bunları söylemek durumundayız. Çünkü yüzleşmeden ya da bunları konuşmadan sorumluluklarımızı üstümüze almadan, bu sorumlulukları paylaşmadan çözüm bulma şansımız da yok.”

YANLIŞLARI SIRALADI: ATATÜRK HAVALİMANI, KANAL İSTANBUL…

İstanbul'un Türkiye'deki gelişimin bir aynası olduğunu belirten İmamoğlu, geçmiş dönemde yapılan yanlışların toplumsal yaşama yansımalarını örneklerle şöyle anlattı:

“Örneğin; İstanbul’a yeni bir İstanbul Havalimanı yapılması, böyle bir tercihin yapılması. Maliyeti 50-60 milyar Euro'yu buluyor ek maliyetleriyle beraber. Ya da bunu yaparken, 20-30 milyar Euro'luk bir var olan havalimanı yok edilmiş, yok sayılmış olması. Ya da üçüncü köprünün havalimanına bağlantısının yapılmasıyla beraber, İstanbul’un temiz havasını belki de ortadan kaldıran süreçle ilgili bir imalatın yapılması.

Ya da İstanbul’da ek 2-3 milyon nüfusu taşıyacak olan bir ‘Kanal İstanbul' projesinin ya da onun çevresindeki o yeni yerleşim nüfusunun İstanbul’a bir vizyon olarak konulması. Ya da geçmişten baktığımızda, sadece İstanbul'a bina, inşaat ve yapı üretmek ve şehre işte bu yeni nüfusun eklenmesini sağlamak. Yani son 15-20 yılda, bütün bunlar hayatımıza çok büyük katkılar sunsaydı, biz acaba az önceki başlıkları burada sıralar mıydık?”

“OLUMSUZLUKLAR ÇOK YAKINDA DEĞİŞECEK”

Bütün bu olumsuzların çok yakında değişeceğini vurgulayan İmamoğlu “Ve kararlı bir biçimde bundan ders çıkaran yöneticilerin hala bu ülkede var olduğunu bilmenizi istiyorum. Ama ‘Bu durum değişecek' kararlı cümlemin altında yatan, bu ülkede var olan, söylediğim gibi düşünen yöneticiler ana kaynağı değil. Esas ana kaynağı, yani umudumuzu yeşertecek ve gerçekten bu bahsettiğim dünyayla gerçek anlamda yarışacak, gerçek işlerle, gerçek üretimle yarışacak bir süreci var etme konusunda bizi umutlandıran şey, siz değerli gençlersiniz. Gençlerin karar alma süreçlerine dahil olması, katılımcı bir yönetim anlayışının varlığı, zaten bu işin başlangıcı. Yani sizler, sürecin içinde olmalısınız. Sizler, o katılımcılık dediğimiz o sistemin tam göbeğinde durmalısınız. Bir reform yapacaksak, bu reformun ana unsurları gençler olmak zorunda. Bizim de size böyle bir zemini hazırlamakla ilgili zorunluluğumuz var. Sizin de bu görevleri almak bu görevlere talip olma konusunda kararlı olmanızın mutlak şart olduğunun altını çizmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“KAMUDA ‘BEN' DİYE BİR ŞEY YOKTUR, ‘BİZ' VARDIR”

“İstanbul’da, sizi her zaman dinlemeye hazır, sizinle kurulacak her platformda olmaya en üst düzeyde özen göstermeye hazır bir Belediye Başkanı olduğumu bilmenizi istiyorum” diyen İmamoğlu, konuşmasını, “Her zaman varım. Lütfen siz de bizimle buluşmaya büyük gayret gösterin. Fikirlerinizi bizimle paylaşmaya büyük gayret gösterin. Asla önünüzde engel olacağını düşünmeyin, hiçbir engeli de tanımayın. Zira, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumumuz, bütün varlıklarıyla size aittir. Bunu unutmayın. Türkiye’nin bütün kamu kurumları size aittir. Her ne kadar ‘Ben, ben, ben' cümlesini çok duysanız da bugünlerde bu ülkede, ‘Ben' diye bir şey yoktur. Kamuya ait her şeyde, ‘Biz' diye bir şey vardır” sözleriyle noktaladı.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve MEF Üniversitesi Rektörü Muhammed Şahin de etkinlikte birer konuşma yaptı. İmamoğlu, etkinlik sonunda gençlerle fotoğraf çektirdi.

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