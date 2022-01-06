İmamoğlu’ndan ‘Halk Ekmek Fabrikası’ açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mart ayında Arnavutköy’de açılacak Halk Ekmek Fabrikası hakkında konuşarak “Tabii ki bu tür teknolojik tesisler yapılmalı, ama bugün ülkemizin ve şehrimizin ekmeğe muhtaç olduğu bir gündemi ve dönemi yaşadığımız için bu yatırımı yapıyoruz. Bu ıskalanmamalı. Bu ülkenin bu sorunu halletmeliyiz. Bu bizim sorumluluğumuz, vazifemiz" dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB); veri ve yapay zeka alanında kurumların, öğrencilerin ve ilgili uzmanların, iş birliği yapması, makine öğrenme alanında çalışmalar gerçekleştirmesi amacıyla Başakşehir Veri Laboratuvarı'nı açtı.

“SESİ KÖTÜ ÇIKAN TARAFA BAKIP, VAKTİMİZİ BOŞA HARCAMAYIZ”

Açılışı gençlerle birlikte yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada “Yaptığımız bütün adımlar, girişimler, sizlere olan güvenimizin karşılığıdır, heyecanıdır. Kim hangi gündeme çekmek isterse istesin; bizim gündemimiz, bizim yüzümüzün dönük olduğu 16 milyon insanımızdır. Sesi kötü çıkan hiçbir tarafa bakıp, vaktimizi boşa harcamayız. Vaktimizi sizlerle harcayacağız. Geleceğimiz için harcayacağız” dedi.

“EKMEĞE MUHTAÇ OLDUĞUMUZ BİR DÖNEMİ YAŞIYORUZ”

Etkinliğin ardından Arnavutköy'de yapımı yüzde 90 oranında tamamlanan Halk Ekmek Fabrikası'nda incelemelerde bulunacağı söyleyen İmamoğlu “Tabii ki bu tür teknolojik tesisler yapılmalı, ama bugün ülkemizin ve şehrimizin ekmeğe muhtaç olduğu bir gündemi ve dönemi yaşadığımız için bu yatırımı yapıyoruz. Bu ıskalanmamalı. Bu ülkenin bu sorunu halletmeliyiz. Bu bizim sorumluluğumuz, vazifemiz. Ama bu gündemden de bir an önce sıyrılmalı ve sizin gibi kıymetli genç beyinlere, genç nüfusa bu ülkeyi emanet etmeliyiz. Aksi takdirde bu çağı kaçırırsak, milletimize, 100 yıllık Cumhuriyetimize, binlerce yıllık geçmişimize ihanet etmiş oluruz. Türkiye'ye bu yakışmaz. Türkiye Cumhuriyeti gençliğine bu yakışmaz” diye konuştu.

“TÜRKİYE, TEKNOLOJİDE HAK ETTİĞİ YERDE DEĞİL”

Türkiye'nin yüksek teknoloji konusunda hak ettiği yerde olmadığına da dikkat çeken İmamoğlu, “Yüksek teknolojiye, ülke olarak yatırım yapmadık. Bu ülkenin bana göre dünyada sayılı, muazzam bir genç nüfusunun olduğunun altını çizerek, o gençlerin de bu yolculukta varlıklarını güçlendirecek bir altyapıyı ne yazık ki oluşturamadık. Ve belki de en sıkı, en acı beyin göçünü biz bu alanda yaşıyoruz. Türkiye’nin 30-35 yaş altı nüfusunun, yüzde 60-65 düzeyinde olduğunu düşünürseniz, 21. yüzyılda hiçbir santimetresinin ıskalanmaması gereken bir ortamda, biz tümden bu alanı boşlukta bıraktık. Ve ne yazık ki bu alanı yönetmesi gereken gerçek insanlarımıza, topluma, topluluğa bu işi devretmedik. Onlarla beraber yatırımlarına destek olmadık” diye konuştu.

Açılış sonrasında veri merkezini gezen İmamoğlu, akıllı tahtaya, “İstanbul’da her şey çok güzel gidiyor” yazdı.

Laboratuvar; veri ve yapay zeka alanında kurumların, öğrencilerin ve ilgili uzmanların, iş birliği yapması, makine öğrenme alanında çalışmalar gerçekleştirmesi amacıyla kuruldu.

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