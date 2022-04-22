Ekrem İmamoğlu: Ben bakana ahmak dedim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 yıl önceki bir açıklaması nedeniyle hakkında hapis cezası istenmesiyle ilgili konuştu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar'da görev yapan 21 muhtarla sahurda buluştu.

İmamoğlu, 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, 4 yıl 1 aya kadar hapis ile cezalandırılmasının istenmesine ilişkin konuştu:

*Bana 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesi hususunda savcı mütalaasını verdi, mahkemesi görülecek. Neymiş ben Yüksek Seçim Kurulu’na hakaret etmişim.

*Olay şudur: Benim Avrupa Konseyi’ndeki bir konuşmamı, Brüksel’deki bir konuşmamı eleştiren bir bakan, bana konuşmasında ‘ahmak’ demiştir.

*Ben de kendisine iade-i cevapla ona dedim ki, “Siz seçimi iptal ettiniz, ahmak sizsiniz. Bunu ben bakana söyledim ama Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) böyle bir ifadede bulunmadım. Bununla ilgili ifade de verdim.

*YSK’dakilere size hakarette bulunuldu ifade verin demelerine rağmen, hiçbiri gidip ifade vermemiş. Onun da altını çizeyim. Buna rağmen savcı böyle bir mütalaada bulundu. Hâlâ, yaşadığımız bu olumsuzluklardan ders çıkartmayan insanlar var bu ülkede.

*Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok ama bu ülkeye zararı var. Toplum nezdinde, bizim toplumumuz vicdanlıdır, mağduru görür ve ona katkı sunmak, destek olmak ister.

*Umarım bu yanlıştan dönecekler ve ben de her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi bu ülkede hukukun, adaletin üstünlüğüne ve mahkemenin doğru karar vereceğine inanıyorum, inanmak istiyorum bunu da bilmenizi isterim.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında “ahmak” polemiği yaşanmıştı.

Soylu, 31 Mart seçiminin iptalinin ardından Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi için Fransa'ya giden İmamoğlu'na “Avrupa Parlamentosu’na gidip, Türkiye’yi gidip şikayet eden ahmağa söylüyorum. Yazıklar olsun bu milletin sana verdiğine. Kursağından geçenlere yazıklar olsun” demişti…

İmamoğlu da “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın” karşılığını vermişti.

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