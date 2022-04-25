İmamoğlu’nun siyasette önünü kesmek istiyorlar

CHP’nin hukukçu vekili Aydoğan SÖZCÜ’ye konuştu. Turan Aydoğan İmamoğlu’nun 4 yıl bir ay hapsinin istendiği davanın siyasi olduğunu söyledi. “Ortada bir kasıt yok” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

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CHP'nin hukukçu milletvekillerinden Turan Aydoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davanın siyasi olduğunu öne sürdü. Aydoğan dönemin YSK Başkanı Sadi Güven'in oylamada bulunmamasına ve suç olduğu iddia edilen ‘ahmak' sözcüğünü üzerine alınmamasına rağmen ihbar mahiyetinde yazısı olduğunu söyledi.

BURADA KASIT YOK

Aydoğan, YSK üyelerinin mahkeme huzuruna çağırılıp onların beyanına başvurulmasını, o sözü üzerlerine alınıp alınmadığının sorulmasını önerdi. Aydoğan SÖZCÜ'nün sorularını şöyle yanıtladı: “YSK üyeleri bu davaya dahil edildi. Çünkü siyasi öç almak isteniyor. Yargıyla İmamoğlu'nu baş başa bırakalım. Bir suçun oluşması için kasıt unsurunun olması lazım. Birinci unsur neyi kastettiniz? Niyetiniz nedir? Hukuk kuralını ihlal etme niyeti var mı? Çünkü YSK üyelerine yönelik bir şey söylememiş olan bir adamı YSK üyelerini ya da kurul halinde çalışan bir kamu görevlisine hakaretten yargılayabilir misin? Ortada kasıt yok.”

AİHM KARARI VAR

“İlginç olan başka bir durum da şu. AİHM ve Anayasa Mahkemesi'nin yerleşik kararlarında ‘İfadeler, demokratik topluma katkı amacı taşıyorsa suç olmaz' diyor. Burada İmamoğlu ‘13 bin farklı seçimi iptal ettiniz. İstanbul halkının hakkını yediniz. İstanbul halkı size bir ders daha verdi. Ben İstanbul halkının sözcüsü olarak bunu dile getiriyorum. ‘Uyanın artık' diyor. Yani hakikaten demokratik topluma katkı. Seçim sonuçlarını herkesin hazmetmesi gerektiğini söylüyor.”

SİYASİ ENGEL

“Hem böyle bir suç olmaz. Burada amaç İmamoğlu'nun önüne bir siyasi engel koyabilir miyiz meselesi. Mahkeme aleyhine bir karar verse bile AHİM ve AYM kararları var. Oraya gider. Ama bu işin oraya kadar gideceğini de sanmıyorum. Hukukta doğmamış çocuğa don biçilmez. İmamoğlu'na az bir ihtimal de olsa bir ceza verilse bile siyaseten önünün kesilebileceğini düşünmüyorum. Ama bu tip cezalar kalıcı olmaz. Yargı kurumlarını yıpratarak uğraşmamalarını da tavsiye ediyorum.'

Bir yılın üzerinde ceza alırsa Cumhurbaşkanı adayı olamaz

Eski İstanbul Barosu Başkanı ve duayen hukukçu Turgut Kazan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 31 Mart yerel seçiminin iptali için oy veren YSK'nın her üyesi için kamu görevlisine hakaretten dava açılmasının planlandığının anlaşıldığını belirtti.

Kazan SÖZCÜ'ye şunları söyledi: Ceza verilir, verilmez mi yargının kararına bağlı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı için Milli İttifakı içinde en şanslı isimlerden birinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu görüyor. Aday gösterilme olasılığı ortak masada duruyor. Onu, bertaraf etmek istiyor. Ama nasıl gelişir göreceğiz. Osman Kavala'ya nasıl taktıysa, İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'na da öyle bir yaklaşımla bakıyor. Bir yılın üzerinde ceza alması durumunda belediye başkanlığı düştüğü gibi Cumhurbaşkanlığına aday da gösterilemez.