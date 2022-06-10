İmar rantı girişimine tepkiler büyüyor

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, Mersin’in en değerli konumunda bulunan PTT tesislerinin arazisini konut ve ticaret yapılaşmasına açma girişimine tepkiler büyüyor.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Yenişehir ilçesine bağlı sahil yolunun sonunda yer alan PTT tesislerinin arazisinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından imarının kamusal alandan konut ve ticaret şeklinde değiştirilmesi girişimine tepkiler büyüyor. Bölgenin Mersin için çok kıymetli bir noktada olduğunun altını çizen CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, “Mersin'in incesi konumundaki Yenişehir Sahil Yolunun sonunda bulunan PTT tesisleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ranta kurban edilmek isteniyor” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR MECLİSİNDE KAMUSAL ALAN İLAN EDİLMİŞTİ”

Daha önce bölgenin Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclisinde oy birliği ile kamusal alan ilan edildiğini hatırlatan CHP'li Gökçel, “Bu güzelim alan, Mersin Büyükşehir belediye Meclisinin 21 Haziran 2021 tarihinde oy birliği ile kamu alanı olarak belirlenen bu yeri ticaret + konut olarak imarını değiştirerek burayı betona, griye boyamak istiyorlar. Bu rantı engelleyeceğiz. Bir Mersinli olarak Mersinlilerin hakkı olan bu alanı ranta açtırmayacağız. Mersin Büyükşehir meclisinin arkasından dolanarak Mersinlinin olan bu yeşil alanı size katlettirmeyeceğiz. Bununla ilgili mecliste de her yerde de mücadele edeceğiz. Ve bu alanı yeşil alan olarak korumaya devam edeceğiz” diye tepki gösterdi.

BAŞKAN SEÇER: “BURASI BABANIZIN MALI MI?”

PTT Tesislerinin imar izinlerinin değiştirilmesine ilişkin 8 Haziran'da Belediye Meclisinde tepki gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Bu memleket sizin babanızın malı mı?” diye tepki göstermişti. Twitter hesabından da konuyla ilgili açıklama yapan Seçer, “Belediye Meclisimiz’in 14.06.2021 tarihinde “Kamu Hizmet Alanı” olarak oy birliği ile onayladığı 14 bin 589 metrekarelik sahilimizdeki cazibe alanı PTT Tesisleri'ni doğrudan “Ticaret + Konut” alanına çevirmek istiyor. Nedir bu beton ve rant aşkı?” diye tepki gösterdi.

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