İmsak vakitleri 2022: Ankara, İzmir, İstanbul sahur vakti kaçta? İl il sahur saatleri…

Ramazan ayının ilk haftasında vatandaşlar sahur saatlerini yakından takip ediyor. Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemek olacak. İl il imsak vakti Diyanet tarafından yayınlandı. İstanbul imsak vakti 05:06, Ankara imsak saati 04:53, İzmir imsak vakti 05:20'de olacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Her akşam bereket ve rahmeti ile sofralarımıza konuk olan Ramazan ayında ilk haftayı ibadetlerle eda ederken, yeni bir oruç gününe başlayacak olanlar imsak vakti sahura kalkacak. Sahur ve iftar ne zaman saat kaçta sorularının Diyanet'in yayınladığı Ramazan imsakiyesi ile belli oldu. İşte Ramazan ayı imsakiyesi ve sahur vakti…

ANKARA SAHUR VAKTİ

Ankara imsak vakti 04:53 olarak belirlendi.

İSTANBUL SAHUR VAKTİ

İstanbul imsak vakti 05:06 olarak belirlendi

İZMİR SAHUR VAKTİ

İzmir imsak vakti 05:20 olarak belirlendi.

TÜM İLLERİN SAHUR VAKİTLERİ

SAHUR YEMEĞİNİN DİNDEKİ ÖNEMİ NEDİR?

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir. Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir. Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir.

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur. Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

ORUÇ İÇİN NASIL VE NE ZAMAN NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç doğru kabul edilmez. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek gerekmektedir. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz. Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir.

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.