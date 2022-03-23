İnce: Fakir fukara için zor yıllar geliyor

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce; “Fakir fukara için zor yıllar geliyor. Ekonomi Bakanı Nebati’nin sözlerinin meali, ‘battık biz beyler’… Ete yüzde 30 zam daha kapıda. İnsanları kuru ekmeğe muhtaç ettiler” diye konuştu.

Selami AYDIN

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir dizi program için Denizli'ye geldi.

Partililer ile birlikte basın toplantısı gerçekleştiren İnce mutfakta yangın olduğunu belirterek; “Pazar yerini gezdim. Pahalılıktan şikayet etmeyen yok. Mart başında kuru soğan 1,5-2 lirayken dün pazarda 5 liraydı. Patates 2-3 lirayken 9 liraydı. Domates 20 liraydı. Türkiye'nin her yerinde mutfakta, tencerede yangın var Türkiye'nin ciddi bir pahalılık sorunu var. Ekonominin başına getirdikleri Nebati ne diyor? ‘Türk Lirası en düşük yerde vatandaş rahat olsun' diyor. Türkçe meali; biz battık beyler. Artık çöp oldu Türk Lirası. Haberiniz olsun diyor. Daha önce Erdoğan ne demişti: Para tıpkı bayrak gibi. Milli Marş gibi ülkenin gücünü gösterir demişti. Demek ki para Erdoğan'a göre bayrak gibi, Nebati'ye öre en düşük seviyede, biz batmışız. Milletin de, devletin de Türk Lirasının da itibarı kalmamış” ifadelerini kullandı.

“ETE YÜZDE 30 ZAM KAPIDA”

Ekmek fiyatlarında sorun olduğunu belitten İnce; “Ekmekte sorun var. Unda sorun var. Şekerde sorun var. Yağda sorun var. Sütte sorun var. Ette sorun var. Dün yüzde 48 zam geldi ete. Yüzde 30 daha kapıda. Nisan sonundan itibaren süt ve süt ürünlerindeki pahalılığı hep birlikte göreceğiz. Mezbahaneler süt inekleriyle dolu. Bir kilo sütle 1,5 kilo yem alması gerekirken bir kilo dahi alamıyor. İki seçenek kalıyor. Ya ineklere diyet yaptıracak ya da inekleri kesecek. Fakir fukara için zor yıllar geliyor. Çünkü üretmeyen bir Türkiye var. Tarımı stratejik bir sektör olarak görmediler 20 sene… Bereketli toprakların fakir çocukları olduk. Hasat dönemini bekleyeceğimiz yere Rusya'dan Ukrayna'dan gelen gemileri bekler olduk. İçler acısı bir noktadayız. İnsanlar ekmek almakta zorlanıyor. Ekmek ekmek… Kuru ekmeğe muhtaç ettiler insanları. Nas vardı, Nas'ı unuttular” diye konuştu.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ



1915 Çanakkale Köprüsü’ne ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerini hatırlatan İnce; “Paranız yoksa yüzerek geçin diyor. Sayın Bahçeli sen nasıl bir milliyetçisin. Bahçeli bilmiyor… Sadece geçen değil geçmeyen de ödüyor. 45 bin garanti var orada. Hayatında hiç Çanakkale'ye gitmeyen birisi de o köprü parasını ödüyor. Geçsin geçmesin. Sayın Bahçeli köprüden geçen ödüyor, geçmeyen ödüyor. Yüzerek geçsen yine ödüyorsun. İster kelebek, ister serbest stil, ister sırt üstü yüzsün. Bunların hepsinde para ödüyorsun. Çok iyi biliyorsan istersen kurbağalama yüz. Böyle mantık olabilir mi? Yüzerek geçin diyor lafa bak. Ey ülkücüler hala duracak mısınız o partide?” diye sordu.

MEMLEKET PARTİSİNİ İŞARET ETTİ



Diğer partilere oy veren seçmenlere seslenen İnce, Memleket Partisi çatısı altında buluşma davetinde bulundu. İnce; “AKP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. 20 yılın sonunda duvara tosladık. Bunlar 200 odalı saraylarında ejder meyveli smoothie yiyor. Bunlar sizden biri değil artık. Gel hepimizin partisi var burada. Bekliyorum. CHP'ye oy veren lere sesleniyorum. Yıllarca oy veren biri olarak söylüyorum. 42 yıl hizmet eden biri olarak sesleniyorum. Bir metin imzalıyorlar, Atatürk diyemiyorlar. İstanbul Sözleşmesi diyomuyorlar. Ali Babacan, Ergenekon'u Balyoz'u yeniden yargılayacakmış, onunla aynı masaya oturuyorlar. Atatürk'ün partisi burası. Atatürkçüler burada. Onlar Atatürk'ün adını kullanıyorlar. İmza attıkları metinde Atatürk'ün adını bile geçiremiyorlar” ifadelerini kullandı.

HDP SEÇMENİNE DE SESLENDİ



İnce sözlerini şöyle sürdürdü:

*HDP'li kardeşlerime sesleniyorum. Türkiye Partisi olamadılar. Terörle aralarına mesafe koyamadılar. Gelin Türkiye Partisi olalım. Bir büyük davettir bu. Hepsi eski bunların.

*İktidar da muhalefet de eski. 20 yılda ülkeyi batırmış bir iktidar hala birinci parti olamaz. İktidar düşüyor ama muhalefet büyümüyor. Neden, çözüm üretemiyorlar”

ELİNDEKİ PEYNİRİ GÖSTERİ, SURİYELİLERE HARCANAN KAYNAKLARI İŞARET ETTİ



İktidarın da muhalefetin de ekonomik sorunları çözmek için reçetesi bulunmadığını ifade eden İnce çatalıyla aldığı peynir dilimini göstererek; “Ne Kılıçdaroğlu ne Erdoğan hayatında bir kez tarlaya gitmedi, ahıra girmedi. 85 milyona ucuz ekmeği, ucuz eti ben yediririm. Sorunu kökünden halledeceksin. Sivrisineğin ağzına ilaç dökerek sinekleri öldüremezsin. Bataklığı kurutacaksın. Eğer şu peyniri ucuz yemek istiyorsan, stokçular diye bağırarak olmaz. Ey Erdoğan, marketlere kızarak olmaz. Ey Kılıçdaroğlu marketlere mektup yazarak olmaz. Ahırdan başlayacaksın ahırdan. Civciv euro ile olursa yumurta 1,5 lira olur. Buzağıyı euro ile alırsan ete yüzde 48 zam gelir. Çiftçiye üreticiye destek olacaksın. Tarımda çalışan kadınların, çobanların sigortasını devlet ödesin. Tarımda çalışanlara yıpranma verelim. Gübre desteği verelim. Mazotu yarı yarıya verelim. 4 milyar litre mazot tüketiyor Türk çiftçisi. Suriyelilere 50 milyar dolar vereceğine Türk çiftçisine 3 milyar dolar ver de şu peyniri ucuz yiyelim” ifadelerini kullandı.

“ONLAR ERDOĞAN'IN DEĞİL DEVLETİN YARDIMI”



İnce bir soru üzerine vatandaşlara yapılan yardım konusunda da açıklama yaptı. Yapılan yardımların Erdoğan'ın yardımları olmadığını söyleyen İnce, “Onlar Türkiye Cumhuriyeti devletinin yardımı. Yalnız sürekli yardımla geçinmeye çalışırsak, ana-baba yardım alır ama çocuklara yardım kalmaz. Sistemi sürekli yardımla devam ettirecek olursak bir süre sonra o yardımlara hepimiz muhtaç kalabiliriz. O zaman perişan oluruz” diye konuştu.

“HATAY BELEDİYE BAŞKANINA KATILIYORUM”



İnce sözlerini şöyle sürdürdü:

*Hatay belediye başkanına katılıyorum. Orada bir beka sorunu var. Bunu söylemez faşistlik değildir.

*Dünyanın hiçbir ülkesinde 5,5 milyon göçmen mülteci, sığınmacı olmaz. Misafirlik de bir yere kadar.

*Hatay'da, Kilis'te Suriyeli sayısı fazlaysa problem kapıda demektir. Afganistan'dan kafileler halinde 20-25 yaşlarında, ayağında spor ayakkabılarla her gün Van'da sınırdan içeri giriyorlar.

*Karısını, anasını,, kız kardeşini orada bırakmış. Türkiye'ye kaçıyor. Bundan ne hayır gelir ya… Kimse kusura bakmasın. Her şeyi bırakıp gelecek. Savaşsana kardeşim, uğraşsana”

“BENİ ÖLÜNCE HABER YAPACAKLAR”

İnce soru üzerine yapılan anketlerin gerçekleri yansıtmadığını belirterek,

* İktidar ve muhalefet birbirine benziyor. Biz hariç hiçbir partide demokrasi yok. 20 yıldır iktidardalar. İnsanlar anketlere doğru cevap vermekten korkuyorlar. İşimi bozarım sandıkta oyum senin diyor. Bunlardan nemalananlar var. Korkan var.

* Kaybederim diye düşünenler var. Hızla eridiklerini görüyorum. Ama bir partiye gitmiyor. Kararsızların oranı yüzde 25'i geçti. Memleket Partisi en mağdur parti. Ne İsa'ya ne Musa'ya yaranamıyoruz. A Haber bizi veremiyor. Ancak CHP'ye laf edersek bizi veriyor.

* Bir saat konuşuyorsun 58 dakika AKP'ye eleştiriyorum 2 dakika CHP'yi eleştiriyorum A Haber'de haber oluyor. Bu kez CHP'liler soruyor. Neden AKP'yi eleştirmedin diye…

* CHP'nin kanalları var. Onlarda ise ölsem belki haber olurum. Komaya filan girsem haber olamam. Ölürsem ancak haber olurum.

“DAVUTOĞLU'DAN DAHA FAZLA OYUM VAR”

İnce sözlerini şöyle sürdürdü:

* Ben anketleri biliyorum. Hiç umurumda değil. Allah aşkına Ahmet Davutoğlu'ndan daha az oy olacağımı düşünüyor musunuz? Temel Karamollaoğlu'ndan, Gültekin Uysal'dan daha az oy alacağımızı düşünüyor musunuz?

*Vicdanınıza sorun. Sokakta soralım bir kişi az alacak derse sizin dediklerinizi kabul edeceğim. Anketler kamuoyunu etkilemek için ortaya atılmış işler.

*Kamuoyunun nabzını yansıtmıyor. Tıpkı Ecevit gibi ilerliyoruz. Ecevit iki kez başbakan oldu. Ecevit'e bölücü diyenler bir kez bile başbakan olamadı.

MUHALEFET LİDERLERİNİN TOPLANTISI



İnce 6 muhalefet partisi genel başkanının yaptığı toplantıya da değinerek; “CHP'nin başında ben olsaydım. Masanın başında ben otururdum. Uysal olmak zorunda değilsin. Sülaleye enişte aramıyoruz devleti yönetecek adam arıyoruz. Atatürk'e saygısızlık ediyorsan seninle masaya oturmayız. Öz metinde olacak. Terörün her türlüsünü kınayacaksınız. HDP ile görüşürüm. Milletin gözünün önünde görüşürüm ama. PKK terör örgütüdür diyemiyorsan seninle işbirliği yapmam. Eğitimi cemaatlere tarikatlara bırakacak mıyız bırakmayacak mıyız? Baştan söylüyoruz biz bırakmayacağız. Söyleyemiyor ana muhalefet partisi. Arkadaşların bir kısmı kızar onlar cemaatlerden geliyor çünkü. O zaman senin Erdoğan'dan ne farkın olacak? ” ifadelerini kullandı.

“RECEP'İN MATEMATİĞİ YETMEZ”



Asgari ücretin yeniden değerlendirilmesi konusunda da görüşlerini aktaran İnce, “Hesabı şaşırdım. Asgari ücretin haftalık belirlenmesi lazım. Benim matematiğim yetmiyor. Recep'in hiç yetmez” diye konuştu.

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