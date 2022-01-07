İnce: Terörün her türlüsünü kınayan kim varsa biz iş birliği yaparız

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ''Terörün her türlüsünü kınayan kim varsa, biz iş birliği yaparız. Seçimlerde 50+1 almak için var gücümüzle çabalayacağız'' dedi.

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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, partisinin il başkanlığı binasının açılışı için Aksaray’a geldi.

Program öncesi bir otelde basın toplantısı düzenleyen İnce, partisinin ilkelerini anlattı. İnce, şunları söyledi:

* Parti olarak bizim 6 tane ilkemiz var. Atatürk'ü tartışan, eleştirenle ve problemi olanla, bizim işimiz olmaz. Terörün her türlüsünü kınamak şartıyla PKK, IŞID ve FETÖ aklınıza ne geliyorsa.

* Bunların hepsini kınayacaksınız, bizim iş birliği yapmamız için. Rant elde etmeyeceksin ve ayrımcılık yapmayacaksın.

*Bizim ilkelerimiz bunlar. Terörün her türlüsünü kınayan kim varsa, biz iş birliği yaparız. Seçimlerde 50+1 almak için var gücümüzle çabalayacağız.

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