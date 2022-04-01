İnce’den iktidara: Yanlış yoldasınız, geç kalıyorsunuz!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yayınladığı bir video mesajıyla can yakan hayat pahalılığını ve iktidarı eleştirdi.

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İnce açıklamasında şu şekilde konuştu:

*Pahalılık can yakmaya devam ediyor. İnsanlar canından bezmiş durumda. 1 Nisan'dan itibaren süt ve süt ürünlerine gelecek zammı söylemiştim. Hep birlikte bunu yaşayacağız.

*Çünkü akılsız politikaların sonucu bu. Biz müneccim değiliz ama yapılan işlemleri, yapılan eylemleri gördükçe sonuç kaçınılmaz oluyor. KDV indirimine gittiler. Hiçbir çözüm olmadı.

*Olmayacağını zaten biliyorduk. Süt ürünlerindeki uyarımı şimdi salça için yapıyorum. Bakınız salça 1 Ocak'ta 10 lira.

*Şimdi 12 lira. Çok yakında, birkaç gün sonra hep birlikte göreceğiz 15 lira olacak. Hep birlikte salçayı zam şampiyonu olarak en kısa sürede göreceğiz değerli yurttaşlarım.

İTHALATLA ÇÖZEMEZSİNİZ

*Toz şeker; 1 Ocak'ta 39 lira, şimdi 74,50 lira. Ayçiçek yağı; 1 Ocak'ta 129 lira, şimdi 190 lira. Soğan; 1 Ocak'ta 1 lira, şimdi 5 lira. Patates; 1 Ocak'ta 3 lira, şimdi 9 lira. Bunları çözmek istiyorlarsa tarladan başlamalılar, ahırdan başlamalılar.

*0Bunu yapmadığınız sürece, çiftçiyi desteklemediğiniz sürece, tohumda, gübrede, mazotta, elektrikte, ilaçta desteklemediğiniz sürece, kadını tarımda sigorta primleriyle desteklemediğiniz sürece, bunları masaya yatırmadan, 2001 yılından bu yana bir tarım envanteri çıkarılmadan ithalat ile bu işi çözemezsiniz.

ALDIĞINIZ TÜM ÖNLEMLER GEÇ KALMIŞ ÖNLEMLERDİR

*Kopya çekmek serbest. Çözümleri her geçen gün söylüyorum. Yeter ki doğru yola gelin. 20 yıldır envanter çıkartmıyorsunuz. Şimdi genelge göndermişsiniz, hayvanları sayıyorsunuz ahırda.

*Aklınız başınıza şimdi mi geldi? Destek olun diyorum, 5 ay sonra yapıyorsunuz. Aldığınız bütün önlemler geç kalınmış önlemlerdir.

*Gübrenin desteğini zamanında vermezseniz hiçbir işe yaramaz. Tohumun desteğini zamanında vermezseniz hiçbir işe yaramaz.

YANLIŞ YOLDASINIZ AÇLIK KITLIK KAPIDA

*Bakın gebe inekleri kesiyorlar dikkatinizi çekerim. Türk toplumunda olmayan bir şey bu. Neden gebe inekleri kesiyorlar? Yem alamıyorlar çünkü yem.

*Yem fiyatları çok pahalı olduğu için o gebe inekleri kesiyorlar. Bu konuya dikkat çekmeye Memleket Partisi olarak devam edeceğiz. Marketlerdeki pahalılığı azaltmak için, fiyatları ucuzlatmak için.

*KDV indirimi ile bunu yapamazsınız. O sadece dil altı hapıyla tansiyonu düşürmeye benzer. Hastalığı doğru teşhis edip tedavi etmelisiniz.

*Tarladan başlamalısınız, ahırdan başlamalısınız. Çiftçiyi desteklemelisiniz, üreticiyi desteklemelisiniz. Yanlış yoldasınız, geç kalıyorsunuz, açlık kapıda, kıtlık kapıda uyarıyorum.

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