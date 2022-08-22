İnşaat için ‘sağlam raporu’ verildi, beton ‘kullanılamaz’ çıktı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, kullandığı betonlara uygunluk raporu aldıktan sonra 3 blok ve 27 daireden oluşan konut inşaatına başlayan inşaat mühendisi İdris Karataş, ilerleyen süreçte binada oluşan ciddi çatlakları fark edince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne başvurup, inceleme istedi. İncelemede, betonun standartlara uymadığı ve kullanılamaz olduğu yönünde rapor verildi.

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Standart boyut

Malkara’da müteahhitlik yapan inşaat mühendisi İdris Karataş, mart ayında 3 blok ve 27 daireden oluşan konut inşaatına başlamadan önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne başvurup, inşaatta kullanacağı malzemelerin kontrolünün yapılmasını istedi. Müdürlüğe bağlı çalışan bir yapı denetim firmasından gelen ekip, betondan aldığı numuneleri inceleyerek, sağlam raporu verdi. Raporla belediyeye başvurup, gerekli izinleri alan Karataş, inşaata başladı.

2 blok ve 18 dairenin kaba inşaatını tamamlayan İdris Karataş, betonlarda ciddi çatlak ve deformasyonlar olduğunu fark ederek, çalışmaları durdurdu. Karataş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurarak, inşaatta kullandığı betonlardan karot alınıp, incelenmesini istedi.

Talebin ardından Yapı Denetim Şube Müdürlüğü’nden gelen ekipler, betonlardan karot alıp, laboratuvarda kırımlar yaparak, inceledi. İncelemede, inşaatta kullanılan betonun standartlara uymadığı ve kullanılamaz olduğu yönünde rapor verildi.

‘BİZE SAĞLAM RAPORU VERİLDİ’

Sağlam raporu aldığı için inşaata başladığını belirten İdris Karataş, “Bu süreçte asıl sebep; beton kalitesinin düşük olması. Laboratuvar firmasının yerinde karot aldıktan sonra bize sağlam raporu verildi. Sağlam raporunu aldıktan sonra inşaatlarımıza devam ettik. Son kata geldiğimizde, kendi tespit ettiğimiz ciddi deformasyonlar gördük. Hem taşıyıcı sistemlerde hem döşemede ciddi çatlaklar gördük.

İnşaat mühendisi olduğum için de beton kalitesinden de binadaki oluşacak deformasyonlardan da taşıyıcı sistemlerinden de anlarım. Bu tespiti yaptıktan sonra karot firmasının verdiği sonuçlara güvenmediğimiz için dilekçemizi hazırlayıp, Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne başvurumuzu yaptık. Burada vicdanen rahat değiliz. Deprem bölgesinde yaşıyoruz.

Karot alınması için dilekçe verdikten sonra müdürlükten yetkili kişiler geldiler. Burada kendi nezaretlerinde karotlar alındı. Ertesi gün laboratuvarda karot kırım işlemi gerçekleşti ve çok kötü olduğu ortaya çıktı. Bu aşamadan sonra artık bu inşaatı devam ettirmemizin vicdani olarak mümkün olmadığına karar verdik” dedi.

‘HUKUKİ YOLLARA BAŞVURDUK’

İdris Karataş, betonları aldığı firma ile betonların kontrolünü yapan yapı denetim firması hakkında yasal yollara başvurduğunu söyledi. Avukatı aracılığıyla iki firma hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını belirten Karataş, “Gerekli kontroller yapılmadan, kullandığımız betona sağlam raporu verilmiş. Elimizdeki tüm raporlarla yasak süreci başlattık” diye konuştu.

Şu ana kadar daire satışı yapmadıklarını söyleyen Karataş, “En azından buradaki mağduriyeti Malkara halkına veya farklı kişilere yansıtmamış oluyoruz. Şu anda ortada bir ciddi bir mağduriyet söz konusu. Bu mağduriyeti sadece şu aşamada yaşıyoruz. Şu anda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün bize vereceği sonucu bekliyoruz. Artık bu binanın güçlendirmeyle kurtarılacağını zannetmiyoruz.

Yıkım kararının çıkıp çıkmayacağı konusunun durumunu bekliyoruz. Tekirdağ olarak birinci derece deprem bölgesinde bulunuyoruz. Son zamanlarda yaşadığımız depremler ve bunun sonucunda ortaya çıkan insani felaketlerin de ne boyutta hissedildiğini ülke olarak çok yakından gördük, yaşadık.

Özellikle İzmir depremi, daha öncesinde 17 Ağustos depremi, bunların ne kadar ciddi sonuçlara gittiğinin herkes bilincinde. Biz de bu noktada artık bu işi maddi olarak değil; vicdani ve insani olarak bu inşaatları devam ettirmeyi düşünmüyoruz” diye konuştu.

TEKNİK İNCELEME SÜRÜYOR

Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkilileri, konuyla ilgili kapsamlı incelemenin sürdüğünü söyledi. Yetkililer, konunun çok teknik ve kapsamlı olduğunu belirterek, karot numunelerinin alındığını ve ilgili birimin detaylı çalıştığını söyledi. (DHA)

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