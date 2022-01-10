İşçiler MESS’i uyardı: Açlıktan ölmeyiz bu yoldan dönmeyiz

Türk Metal Sendikası işçileri, Metal Sanayii İşverenleri Sendikası (MESS) ile toplu iş sözleşmesi konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, Eskişehir ve Bilecik'te eylem yaptı.

Kemal ATLAN

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Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası (MESS) arasında 12 Ekim 2021 günü başlayan ve 130 bin işçiyi ilgilendiren Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri grev kararıyla sonuçlanmıştı. Eskişehir ve Bilecik’te, Türk Metal Sendikası üyesi işçiler, MESS’in teklifine karşı eylem yaptı.

MESAİYE BAŞLAMADAN EYLEM YAPTILAR

Türk Metal Sendikası, MESS ile yürüttüğü grup toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde, anlaşma sağlanamamış ve grev kararı almıştı. Sendikanın büyük İzmit mitinginin ardından MESS yeniden görüşme talebinde bulunmuş, taraflar Çarşamba günü yeniden masaya oturmuştu.

MESS, ilk altı ay için yüzde 8.81 enflasyona karşılık verdiği zam oranını yüzde 21 olarak güncellemiş, teklifi yeterli bulmayan sendika masadan kalkmıştı. MESS'in yaptığı çağrı üzerine, tarafların bu akşam tekrar masaya oturması beklenirken Bilecik ve Eskişehir’de Türk Metal Sendikasına bağlı işçiler, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın teklifine karşı yürüyüş düzenledi. Bilecik’te Demisaş ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Renta kurutucu fabrikası işçileri sabah saatlerinde servislerle fabrikalarına geldi.

Servislerden inen işçiler, ‘MESS dayatmalarına hayır’, ‘Patronların kölesi olmayacağız. Metal işçileri direniyor’ yazılı pankartlar açarak ve ‘Açlıktan ölmeyiz bu yoldan dönmeyiz’, ‘Bu daha başlangıç, mücadeleye devam’, ‘Yaşasın örgütlü mücadelemiz’, ‘Direne direne, direnişten zafere’, ‘İş, ekmek yoksa barış da yok’, ‘Patronların kölesi olmayacağız’, ‘İşçiler açken patronlara huzur yok’ şeklinde sloganlar atarak fabrikalarındaki mesailerine başladılar.

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