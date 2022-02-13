Işık Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Işık Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına öğretim üyesi alımı gerçekleştirecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Işık Üniversitesi belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri uyarınca Profesör alınacaktır.

Başvuracak adayların, Işık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 9. maddesinde belirtilen evrakları; 6 nüsha halinde hazırlayıp başvuru dilekçelerine ekleyerek ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğe bizzat başvurmaları gerekmektedir.

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